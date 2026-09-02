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Výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov USA sú najvyššie od novembra 2013
Výnosy referenčných desaťročných dlhopisov vlády USA v ranom obchodovaní stúpli o 1 bázický bod na 4,81 %.
Autor TASR
Washington 2. septembra (TASR) - Náklady na financovanie dlhu Spojených štátov v stredu vzrástli, pričom výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov sa dostali na takmer 13-ročné maximum. Globálny výpredaj dlhopisov pokračuje pre obavy z inflácie. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy referenčných desaťročných dlhopisov vlády USA v ranom obchodovaní stúpli o 1 bázický bod na 4,81 %. Predtým sa dostali až na 4,814 %, čo je najviac od novembra 2023.
Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré citlivo reagujú na geopolitické udalosti, sa zvýšili o 2 bázické body na 5,286 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky, takmer stagnovali na 4,4 %.
Výnosy štátnych dlhopisov rástli aj na ostatných globálnych trhoch, keďže investori požadujú vyššiu rizikovú prirážku za držbu strednodobých a dlhodobých vládnych dlhopisov.
Aktuálna eskalácia napätia na Blízkom východe opäť zvýšila obavy, že inflácia zostane vysoko dlhšie, než sa očakávalo. Finančné trhy zároveň predpokladajú, že viaceré centrálne banky ešte v septembri zvýšia úrokové sadzby. Sprísniť menovú politiku by čoskoro mohli americká centrálna banka (Fed), Európska centrálna banka (ECB) aj japonská centrálna banka (BoJ).
Výnosy referenčných desaťročných dlhopisov vlády USA v ranom obchodovaní stúpli o 1 bázický bod na 4,81 %. Predtým sa dostali až na 4,814 %, čo je najviac od novembra 2023.
Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré citlivo reagujú na geopolitické udalosti, sa zvýšili o 2 bázické body na 5,286 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky, takmer stagnovali na 4,4 %.
Výnosy štátnych dlhopisov rástli aj na ostatných globálnych trhoch, keďže investori požadujú vyššiu rizikovú prirážku za držbu strednodobých a dlhodobých vládnych dlhopisov.
Aktuálna eskalácia napätia na Blízkom východe opäť zvýšila obavy, že inflácia zostane vysoko dlhšie, než sa očakávalo. Finančné trhy zároveň predpokladajú, že viaceré centrálne banky ešte v septembri zvýšia úrokové sadzby. Sprísniť menovú politiku by čoskoro mohli americká centrálna banka (Fed), Európska centrálna banka (ECB) aj japonská centrálna banka (BoJ).