Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. august 2025Meniny má Štefánia
< sekcia Ekonomika

Výnosy ČSOB za prvý polrok rástli v medziročnom porovnaní

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Budúce spojenie s touto bankou podľa neho vytvorí jedného z lídrov na bankovom trhu, čo by malo zlepšiť služby pre klientov oboch bánk.

Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Celkové výnosy ČSOB dosiahli za prvý polrok tohto roka výšku 204,2 milióna eur a medziročne vzrástli o 5,1 %. Prevádzkové náklady boli v sume 124,4 milióna eur oproti prvému polroku 2024, keď dosiahli výšku 116 miliónov eur. Celá ČSOB skupina vrátane výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne dosiahla za prvý polrok 2025 čistý zisk vo výške 59,1 milióna eur v porovnaní so 60,1 milióna eur za prvý polrok 2024. Informovala o tom vo štvrtok ČSOB.

„Polročný konsolidovaný výsledok ČSOB Finančnej skupiny podporili v prvom rade prevádzkové výnosy. Rástlo úverové portfólio vo všetkých segmentoch aj celkový počet klientov, a to v kontexte našej akvizičnej stratégie. Makroekonomické prostredie, ale aj legislatívne zmeny sa prejavili na medziročnom náraste prevádzkových nákladov, najmä nákladov na mzdy,“ uviedol generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár.

Dodal, že osobne je potešený z oznámenej akvizície 365.bank, pri ktorej sa aktuálne čaká na regulatórne súhlasy. Budúce spojenie s touto bankou podľa neho vytvorí jedného z lídrov na bankovom trhu, čo by malo zlepšiť služby pre klientov oboch bánk.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely