< sekcia Ekonomika
Výnosy ČSOB za prvý polrok rástli v medziročnom porovnaní
Budúce spojenie s touto bankou podľa neho vytvorí jedného z lídrov na bankovom trhu, čo by malo zlepšiť služby pre klientov oboch bánk.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Celkové výnosy ČSOB dosiahli za prvý polrok tohto roka výšku 204,2 milióna eur a medziročne vzrástli o 5,1 %. Prevádzkové náklady boli v sume 124,4 milióna eur oproti prvému polroku 2024, keď dosiahli výšku 116 miliónov eur. Celá ČSOB skupina vrátane výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne dosiahla za prvý polrok 2025 čistý zisk vo výške 59,1 milióna eur v porovnaní so 60,1 milióna eur za prvý polrok 2024. Informovala o tom vo štvrtok ČSOB.
„Polročný konsolidovaný výsledok ČSOB Finančnej skupiny podporili v prvom rade prevádzkové výnosy. Rástlo úverové portfólio vo všetkých segmentoch aj celkový počet klientov, a to v kontexte našej akvizičnej stratégie. Makroekonomické prostredie, ale aj legislatívne zmeny sa prejavili na medziročnom náraste prevádzkových nákladov, najmä nákladov na mzdy,“ uviedol generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár.
Dodal, že osobne je potešený z oznámenej akvizície 365.bank, pri ktorej sa aktuálne čaká na regulatórne súhlasy. Budúce spojenie s touto bankou podľa neho vytvorí jedného z lídrov na bankovom trhu, čo by malo zlepšiť služby pre klientov oboch bánk.
„Polročný konsolidovaný výsledok ČSOB Finančnej skupiny podporili v prvom rade prevádzkové výnosy. Rástlo úverové portfólio vo všetkých segmentoch aj celkový počet klientov, a to v kontexte našej akvizičnej stratégie. Makroekonomické prostredie, ale aj legislatívne zmeny sa prejavili na medziročnom náraste prevádzkových nákladov, najmä nákladov na mzdy,“ uviedol generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár.
Dodal, že osobne je potešený z oznámenej akvizície 365.bank, pri ktorej sa aktuálne čaká na regulatórne súhlasy. Budúce spojenie s touto bankou podľa neho vytvorí jedného z lídrov na bankovom trhu, čo by malo zlepšiť služby pre klientov oboch bánk.