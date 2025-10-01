< sekcia Ekonomika
Výnosy dlhopisov vlády USA klesli
Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov v stredu klesli o 4 bázické body na 4,108 % a výnos 30-ročných dlhopisov o 3 bázické body na 4,704 %.
Autor TASR
Washington 1. októbra (TASR) - Výnosy dlhopisov vlády USA v stredu klesli. Dôvodom bolo prekvapivé zníženie počtu pracovných miest v súkromnom sektore, ktoré podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. Obchodníci takisto pozorne sledujú vývoj okolo tzv. shutdownu. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov v stredu klesli o 4 bázické body na 4,108 % a výnos 30-ročných dlhopisov o 3 bázické body na 4,704 %.
Počet pracovných miest v súkromnom sektore v USA v septembri klesol o 32.000, ukázala správa spoločnosti ADP. Ekonómovia počítali s nárastom o 51.000. ADP takisto výrazne revidovala údaje za predchádzajúci mesiac. V auguste namiesto zvýšenia o 54.000 zaniklo 3000 pracovných miest.
Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov v stredu klesli o 4 bázické body na 4,108 % a výnos 30-ročných dlhopisov o 3 bázické body na 4,704 %.
Počet pracovných miest v súkromnom sektore v USA v septembri klesol o 32.000, ukázala správa spoločnosti ADP. Ekonómovia počítali s nárastom o 51.000. ADP takisto výrazne revidovala údaje za predchádzajúci mesiac. V auguste namiesto zvýšenia o 54.000 zaniklo 3000 pracovných miest.