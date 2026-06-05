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Výnosy dlhopisov vlády USA vzrástli
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA stúpli o 5 bázických bodov na 4,534 % a dostali sa na najvyššiu úroveň od 21. mája.
Autor TASR
Washington 5. júna (TASR) - Náklady na financovanie dlhu Spojených štátov na konci týždňa vzrástli, pričom výnosy 10-ročných dlhopisov sa dostali nad 4,53 %. Dôvodom bola správa, ktorá ukázala, že americký trh práce zostáva silný. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA stúpli o 5 bázických bodov na 4,534 % a dostali sa na najvyššiu úroveň od 21. mája. Výnosy 2-ročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, vzrástli o 7 bázických bodov na 4,115 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré sú citlivejšie na širšie geopolitické riziká, sa zvýšili o 5 bázických bodov na 5,021 %.
Tvorba pracovných miest v USA v máji výrazne prekonala očakávania. To signalizuje, že trh práce v najväčšej svetovej ekonomike zostáva silný aj napriek nárastu nákladov, ktorý spôsobil konflikt na Blízkom východe.
Zamestnanosť mimo poľnohospodárstvo vzrástla o 172.000 pracovných miest po +179.000 (revízia z +115.000) v apríli, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so zvýšením len o 80.000 pracovných miest. Miera nezamestnanosti v máji v súlade s očakávaniami stagnovala na 4,3 %.
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA stúpli o 5 bázických bodov na 4,534 % a dostali sa na najvyššiu úroveň od 21. mája. Výnosy 2-ročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, vzrástli o 7 bázických bodov na 4,115 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré sú citlivejšie na širšie geopolitické riziká, sa zvýšili o 5 bázických bodov na 5,021 %.
Tvorba pracovných miest v USA v máji výrazne prekonala očakávania. To signalizuje, že trh práce v najväčšej svetovej ekonomike zostáva silný aj napriek nárastu nákladov, ktorý spôsobil konflikt na Blízkom východe.
Zamestnanosť mimo poľnohospodárstvo vzrástla o 172.000 pracovných miest po +179.000 (revízia z +115.000) v apríli, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so zvýšením len o 80.000 pracovných miest. Miera nezamestnanosti v máji v súlade s očakávaniami stagnovala na 4,3 %.