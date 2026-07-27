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Výnosy dlhopisov vlády USA v pondelok klesli

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v pondelok v skorom obchodovaní padli o viac ako 3 bázické body na 4,6406 %.

Autor TASR
Washington 27. júla (TASR) - Náklady na financovanie dlhu Spojených štátov na začiatku týždňa klesli. Dôvodom je zníženie napätia na Blízkom východe. Spojené štáty a Irán počas víkendu zastavili boje, čo spôsobilo prepad cien energií. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v pondelok v skorom obchodovaní padli o viac ako 3 bázické body na 4,6406 %.

Klesli aj výnosy dlhopisov s kratšou aj dlhšou splatnosťou. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, sa znížili o 2 bázické body na 4,3030 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré citlivo reagujú na geopolitické udalosti, klesli o viac ako 3 bázické body na 5,1260 %.

Spojené štáty a Irán v noci na pondelok už tretiu noc po sebe dodržiavali prímerie. To malo negatívny vplyv na ceny ropy, ktoré v pondelok padli o 6 %.

Trhy sa teraz sústreďujú na stredajšie (29. 7.) rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách. Analytici počítajú s tým, že Fed nezmení nastavenie menovej politiky.
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