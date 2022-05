Zabavenie ruských aktív na pomoc pri obnove Ukrajiny je stále v hre

Königswinter/Mníchov 20. mája (TASR) - Zabavenie ruského štátneho majetku na pomoc pri financovaní obnovy vojnou zničenej Ukrajiny, zostáva jednou z možností. Povedal to v piatok nemecký minister financií Christian Lindner, ale dodal, že na stretnutí s jeho kolegami zo skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta) nebolo prijaté žiadne rozhodnutie v tejto záležitosti. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Hovorili sme o pokračovaní sankcií v súvislosti s Ukrajinou a diskutovali o otázke konfiškácie ruského majetku," povedal Lindner na záver druhého dňa rokovaní. Na otázku o zabavení ruského štátneho majetku povedal: "Je to možnosť, ktorú treba ešte premyslieť."



Kanadská ministerka financií Chrystia Freelandová novinárov informovala, že skupina G7 "dlho diskutovala" o myšlienke zhabania ruských aktív a ich použitia na zaplatenie rekonštrukcie Ukrajiny.



Kanada je v procese schvaľovania zákona, ktorý by jej mal umožniť skonfiškovať ruský majetok a poslať peniaze Ukrajine na obnovu.



"Krajiny sú vo všeobecnosti v rovnakej pozícii ako Kanada, čo znamená, že nemajú legislatívnu právomoc skutočne skonfiškovať majetok," poznamenala.



"O kanadskú legislatívu bol veľký záujem zo strany ostatných partnerov z G7 a množstvo otázok o nej," povedala Freelandová kanadským novinárom v telefonáte z Mníchova.