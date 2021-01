Začínajú platiť viaceré zmeny v daňovej oblasti

Bratislava 1. januára (TASR) – Viaceré zmeny prináša od Nového roka rozsiahla novela zákona o dani z príjmov. Zavádzajú sa ňou ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov. Tiež sa rozširujú benefity pre daňovníkov, ktoré im poskytuje finančná správa. Zároveň sa ruší zvýhodnenie 13. a 14. platov, upravuje sa aj daňový bonus.



Novelou zákona sa zavádzajú pravidlá pre zdaňovanie príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností (CFC spoločností) aj u fyzických osôb. Zmena má zabrániť tomu, aby sa fyzické osoby vyhli plateniu daní a svoje príjmy vyvážali do daňových rajov. „Zámerom týchto zmien je obmedziť odkláňanie príjmov do zahraničia s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením," priblížilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Odklonenie príjmov do zahraničných spoločností je relatívne ľahko dosiahnuteľné, napríklad jednoduchým presmerovaním fakturácie za služby reálne vykonané na Slovensku alebo presunom právneho vlastníctva aktív alebo relatívne mobilných funkcií, ktoré generujú príjem. Takéto prípady sa často týkajú schránkových firiem.



„Uplatnením CFC pravidiel sa na Slovensku zdania príjmy CFC spoločnosti už v momente dosiahnutia týchto príjmov, nie až pri vyplatení dividend, a zabráni sa teda aj možnosti odloženia momentu zdanenia napríklad tým, že dividenda nebude vyplatená. Tomuto priradenému príjmu by sa prisúdil status podielu na zisku (dividendy), od čoho sa odvíja aj spôsob jeho zdanenia," vysvetlilo MF SR.



Novela má priniesť aj pozitíva pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby, ktorým bude správca dane zasielať oznámenie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov. „Rovnako pozitívne ovplyvní aj daňovníkov-právnické osoby, ktoré nebudú musieť vykonávať vyrovnanie preddavkov zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania," priblížil rezort financií.



Zmeny sa dotknú aj podnikateľov, ktorých zdaniteľné príjmy nepresahujú 100.000 eur. Tí si od začiatku tohto roka mohli uplatniť zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 15 %. Od 1. januára 2021 sa 15 % sadzba ponecháva iba pre mikrodaňovníkov ako podpora malého a stredného podnikania..



Ročná úroková sadzba pri odklade platenia dane a pri platení dane v splátkach by sa mala znížiť, a to z 10 % na 3 %, aby mali daňové subjekty väčšiu motiváciu využiť tento inštitút, keď potrebujú preklenúť dočasnú nepriaznivú finančnú situáciu.



Ruší sa zvýhodnenie 13. a 14. platov. Oslobodenie od dane sa posledný raz použije pri poskytnutí peňažného príjmu, ktorý zamestnávateľ vyplatil najneskôr 31. decembra 2020.



Zároveň sa vypúšťa osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania budov slúžiacich prevažne na ubytovanie vlastných zamestnancov. Rovnako dochádza k vypusteniu zvýhodnenia daňového odpisovania technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť, ako aj samotnej budovy, v ktorej sa takáto starostlivosť poskytuje.