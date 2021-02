Zelenskyj si je istý, že MMF tento rok odblokuje pomoc Ukrajine

Na archívnej snímke sídlo Medzinárodného menového fondu (MMF) 19. decembra 2016 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Kyjev 22. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si je „“, že Medzinárodný menový fond (MMF) tento rok odblokuje pomoc jeho krajine. A to aj napriek tomu, že v rokovaniach s veriteľom pripúšťa nezhody. Prezident to v pondelok povedal novinárom.MMF vlani v júni schválil Kyjevu úverovú linku vo výške 5 miliárd USD (4,12 miliardy eur) s okamžitým uvoľnením prvej splátky 2,1 miliardy USD na pomoc v boji proti pandémii nového koronavírusu.Ale štyri ďalšie tranže, ktoré boli naplánované na roky 2020 a 2021, jedna z najchudobnejších krajín v Európe doposiaľ nedostala pre pomalé tempo reforiem.“ vyhlásil Zelenskyj.Odborníci upozorňujú, že Kyjev potrebuje získať peniaze od MMF do septembra, keď má splatiť značnú časť staršieho dlhu.Zelenskyj si je podľa vlastných slov „“, že Ukrajina získa finančné prostriedky do konca roku 2021, nešpecifikoval však množstvo peňazí, ktoré by mala dostať.Dodal, že vzťahy Ukrajiny s MMF sú „“, aj keď on sám nesúhlasí s niektorými požiadavkami veriteľa, vrátane tých, ktoré sa týkajú reformy súdnictva.Ukrajinský ústavný súd vyvolal v októbri politický škandál, keď rozhodol o zmiernení viacerých protikorupčných zákonov.MMF tento mesiac uviedol, že požaduje hlbšie reformy a dôraznejšie protikorupčné opatrenia vrátane obnovenia zmiernených zákonov, skôr ako uvoľní druhú splátku z úveru pre Ukrajinu.(1 EUR = 1,2133 USD)