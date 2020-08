Ženy si zlučujú pôžičky do jednej častejšie ako muži

Bratislava 11. augusta (TASR) – Ženy na Slovensku si častejšie všetky pôžičky konsolidujú, teda zlúčia do jednej. Muži zase viac preferujú samostatné úvery. Priemerne si Slováci zlučujú do jedného dva až tri úvery. Mesačne tak ušetria v priemere takmer 80 eur. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit.



Nezanedbateľnou výhodou konsolidácie je jednoduchosť. Ide o jeden úver s jednou splátkou, netreba sledovať viac úverov. Stačí si strážiť len jeden termín splatnosti. Spojiť možno úvery, kreditné karty, kontokorent aj lízing a často aj mikroúvery. Bežne sa už aj konsolidované úvery poisťujú pre prípady náhlej nemožnosti splácať v čase choroby, úrazu alebo straty zamestnania.



„Dlhodobo sledujeme, že v žiadostiach o konsolidácie majú na Slovensku a podobne aj v Českej republike prevahu ženy," uviedla hovorkyňa spoločnosti Home Credit pre Slovensko a Českú republiku Linda Bilal.



Hlavnou výhodou konsolidácie sú podľa Bilal ušetrené peniaze, a to každý mesiac. „Klienti v priemere šetria takmer 80 eur mesačne, samozrejme, to závisí od výšky splátky, ktorú si určia. Od roku 2012 využilo konsolidáciu na Slovensku takmer 10 000 klientov, v Českej republike ich bolo už vyše 20 000," dodala Bilal.



„Naši klienti si berú hotovostný úver v priemernej výške 2600 eur a splácajú ho 5 rokov, v prípade konsolidácie je priemerná suma o 8700 eur vyššia a dĺžka splácania o tri roky dlhšia," doplnila Bilal.



Spoločnosť Home Credit Slovakia bola založená v roku 1999. Je poskytovateľom spotrebiteľského financovania na Slovensku. Home Credit Slovakia je členom skupiny Home Credit.