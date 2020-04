Zisk Banco Santander v 1. štvrťroku klesol o 82 %

Madrid 28. apríla (TASR) - Španielsky bankový gigant Banco Santander v utorok oznámil, že jeho zisk v 1. štvrťroku 2020 klesol až o 82 %, keďže si vyčlenil 1,6 miliardy eur na zlyhané úvery a ochranu pred pandémiou nového koronavírusu.



Táto rezerva sa opiera o "odhad očakávaných strát z úverov v dôsledku pandémie,“ uviedla vo svojom vyhlásení najväčšia banka v eurozóne z hľadiska kapitálu.



Upozornila tiež, že je ešte priskoro na to, aby mohla odhadnúť ekonomické dôsledky krízy, alebo vyvodiť závery. A dodala, že "bude naďalej skúmať vývoj krízy a strednodobé strategické ciele, len čo bude jej vplyv na ekonomiku jasnejší".



Čistý zisk Banco Santander sa v 1. štvrťroku znížil na 331 miliónov eur z 1,84 miliardy eur v minulom roku. Ale bez vyčlenenia dodatočnej rezervy a iných jednorazových položiek by základný zisk dosiahol 1,98 miliardy eur, čo by bolo o 1 % viac ako v rovnakom období minulého roka.



„Náš základný štvrťročný prevádzkový výkon bol silný, s relatívne obmedzeným dosahom ochorenia COVID-19,“ uviedla vo vyhlásení predsedníčka predstavenstva Ana Botinová.



Španielsko je druhou najťažšie zasiahnutou európskou krajinou s viac ako 210.000 potvrdenými prípadmi nákazy a vyše 23.000 obeťami.



Vláda v Madride už začala zmierňovať prísne blokády a práve v utorok by mala zverejniť podrobnejšie plány.



Banco Santander začiatkom tohto mesiaca oznámila, že pozastavila vyplácanie poslednej splátky dividendy za rok 2019 svojim akcionárom pre pandémiu.



Koncom marca banka, ktorá v Španielsku zamestnáva okolo 29.000 ľudí, uviedla, že počas pandémie nevyhodí, ani dočasne neprepustí nikoho.



Tržby banky sa v 1. kvartáli znížili o 2 % na 11,81 miliardy eur z vlaňajších 12,09 miliardy eur pred rokom. A pri konštantných menových kurzoch vzrástli o 3 %.