Zisk Bank of America klesol, prekonal však očakávania trhov

New York 16. júla (TASR) - Americká banka Bank of America (BofA) vykázala za 2. štvrťrok tohto roka pokles zisku, pod čo sa podpísal najmä nepriaznivý vývoj príjmov z úrokov a vyšší objem rezerv na krytie prípadných strát z úverov. Napriek tomu výsledky prekonali očakávania. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Čistý zisk druhej najväčšej banky v USA dosiahol v 2. štvrťroku 6,58 miliardy USD (6,03 miliardy eur), čo medziročne predstavuje pokles o 7,32 %. Zisk po úprave o mimoriadne položky však dosiahol na akciu 83 centov, zatiaľ čo analytici počítali so ziskom na úrovni 80 centov/akcia.



Výsledky BofA výrazne ovplyvnil pokles úrokových výnosov, ako aj zvýšenie rezerv na krytie potenciálnych úverových strát. Čisté úrokové výnosy (NII) banky dosiahli v 2. štvrťroku 13,7 miliardy USD. Medziročne tak klesli o 3 %. Navyše, rezervy na krytie prípadných úverových strát zvýšila banka z 1,13 miliardy USD pred rokom na 1,51 miliardy USD.



Celkové príjmy Bank of America dosiahli v období od apríla do konca júna 25,38 miliardy USD a medziročne sa tak zvýšili o 1 %. Aj v tomto ukazovateli tak banka prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s celkovými príjmami na úrovni 25,22 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0907 USD)