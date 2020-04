New York 15. apríla (TASR) – Zisk Goldman Sachs sa v 1. kvartáli znížil o polovicu. Dôvodom bolo, že banka si odložila takmer 1 miliardu dolárov na krytie budúcich strát zo zlyhaných úverov. Okrem toho zaznamenala vysoké straty z investícií do dlhopisov aj akcií.



Čistý zisk na rozdelenie akcionárom vlastniacim kmeňové akcie za tri mesiace od januára do marca padol o 49 % na 1,12 miliardy dolárov (1,02 miliardy eur) z 2,18 miliardy dolárov v rovnakom období vlani. Zisk na akciu klesol na 3,11 dolárov z 5,71 dolárov, pričom analytici očakávali 3,35 doárov na akciu. Tržby dosiahli 8,74 miliardy dolárov a prekonali prognózy na úrovni 7,92 miliardy dolárov.



Akcia Goldman Sachs sa v predburzovom obchodovaní oslabila o 1,6 %.