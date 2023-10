Zisk Goldman Sachs v 3. kvartáli klesol, ale prekonal očakávania trhu

New York 17. októbra (TASR) - Zisk americkej investičnej banky Goldman Sachs Group v uplynulom štvrťroku klesol, prekonal však očakávania trhu.



Zisk v 3. kvartáli padol na 1,88 miliardy USD (1,78 miliardy eur) alebo 5,47 USD na akciu z 2,96 miliardy USD alebo 8,25 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere predpovedali zisk na úrovni 5,31 USD na akciu. Tržby sa znížili o 1,3 % na 11,82 miliardy USD z 11,98 miliardy USD.



Goldman Sachs je spomedzi všetkých veľkých amerických bánk najviac závislá od príjmov z investičného bankovníctva a obchodovania. Aj keď sa pod vedením generálneho riaditeľa Davida Salomona snažila diverzifikovať svoje príjmy je to predovšetkým Wall Street, ktorá banku živí. V uplynulom štvrťroku pripadali až dve tretiny tržieb Goldman Sachs na obchodovanie a poradenstvo.



To je tiež dôvodom poklesu tržieb a zisku. Fúzie, prvotné ponuky akcií (IPO) a emisie dlhu sa totiž v tomto roku utlmili, keďže americká centrálna banka (Fed) prudko zvýšila úrokové sadzby, aby spomalila ekonomiku.



Ďalšími negatívnymi faktormi boi stratový predaj retailovej divízie a odpisy spojené s angažovanosťou banky v realitnom sektore.



(1 EUR = 1,0538 USD)