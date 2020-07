New York 14. júla (TASR) - Zisk JPMorgan Chase v 2. kvartáli padol o vyše 50 %, napriek tomu však prekonal očakávania trhu. Banka si odložila ďalších 8,9 miliardy USD (7,86 miliardy eur) na krytie zlyhaných úverov.



Zisk najväčšej americkej banky z pohľadu aktív za tri mesiace od apríla do júna klesol na 4,69 miliardy USD alebo 1,38 USD na akciu z 9,65 miliardy USD alebo 2,82 USD na akciu v rovnakom období vlani. Analytici počítali so ziskom 1,04 USD na akciu.



Tržby medziročne stúpli o 14,7 % na 33,82 miliardy USD z 29,48 miliardy USD, pričom analytici očakávali 30,3 miliardy USD.



Výnosy z obchodovania vyskočili o 79 % na rekordných 9,7 miliardy USD. Dôvodom boli nečakane dobré výsledky obchodovania s akciami aj dlhopismi.



Akcie JPMorgan Chase sa po zverejnení výsledkov v predburzovom obchodovaní posilnili o 4 %.



(1 EUR = 1,1329 USD)