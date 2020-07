Zisk Morgan Stanley v 2. kvartáli výrazne prekonal očakávania

New York 16. júla (TASR) ö Zisk Morgan Stanley v druhom kvartáli vzrástol a výrazne prekonal očakávania trhu. Podporil ho rast výnosov z obchodovania. Akcie banky sa po zverejnení výsledkov posilnili.



Zisk za tri mesiace od apríla do júna dosiahol 3,2 miliardy USD alebo 1,96 dolára na akciu oproti 2,03 miliardy USD alebo 1,23 dolára na akciu v rovnakom období vlani. Analytici počítali so ziskom na akciu na úrovni 1,12 dolára. Tržby vykročili o 31 % na rekordných 13,41 miliardy USD, pričom analytici predpovedali 13 miliárd dolárov.



Banka profitovala z pozitívneho vývoja na Wall Street, ktorá má za sebou jeden z najlepších kvartálov za posledné roky. Morgan Stanley patrí k najväčším hráčom na Wall Street. Darilo sa aj jej divízii obchodujúcej s dlhopismi.