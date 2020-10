Zisk Nasdaq v 3. kvartáli vzrástol viac, ako sa čakalo

New York 21. októbra (TASR) - Americká burza cenných papierov Nasdaq, ktorá sa zameriava najmä na technologické spoločnosti, v stredu oznámila výsledky za 3. kvartál, ktoré prekonali odhady analytikov z Wall Street.



Čistý zisk Nasdaq sa za tri mesiace do konca septembra 2020 zvýšil na 264 miliónov USD (223,54 milióna eur), čo predstavuje 1,58 USD na akciu, zo 150 miliónov USD alebo 90 centov na akciu pred rokom.



Upravený zisk za 3. štvrťrok dosiahol 1,53 USD na akciu, čo bolo viac ako 1,46 USD/akcia, ktoré spoločnosti predpovedali analytici.



Tržby za 3. štvrťrok vzrástli o 13,1 % na 715 miliónov USD z minuloročných 632 miliónov USD, a tiež prekonali odhadovaných 690,92 milióna USD.



V separátnej správe zároveň uviedla, že jej finančný riaditeľ Michael Ptasznik odíde do dôchodku s účinnosťou od 28. februára 2021. Vo funkcii ho nahradí Ann Dennisonová, ktorá je v súčasnosti senior viceprezidentkou spoločnosti, kontrolórkou a hlavnou účtovníčkou.



(1 EUR = 1,1810 USD)