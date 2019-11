Zisky talianskych bánk opäť rastú

Rím 10. novembra (TASR) - Talianskym bankám sa opäť darí. V prvých troch kvartáloch tohto roka zvýšili zisky.



Päť najväčších talianskych finančných inštitútov zaznamenalo za prvých 9 mesiacov zisky vo výške 8,7 miliardy eur, uvádza sa to v analýze odborovej organizácie First CISL. Banky však výrazne znížili počet zamestnancov a pobočiek.



Štúdia analyzovala výsledky UniCredit, Intesa, Banco BPM, Monte dei Paschi di Siena (MPS) a UBI za prvé tri štvrťroky 2019. Banky sa dokázali zbaviť veľkého objemu zlých úverov. Počet ich zamestnancov sa znížil z 252.986 na konci roka 2018 na 247.000 a počet pobočiek klesol na 14.294.



Odborová organizácia varovala, že ďalšie zníženie počtu zamestnancov v talianskom bankovom sektore už nie je možné. Teraz podľa nej, naopak, nastal čas na prijímanie nových pracovníkov. Taliansky bankový sektor už nie je v núdzovej situácii, preto ak budú banky ďalej znižovať zamestnanosť, nebudú môcť rásť. "Správna cesta je opäť prijímať a zvyšovať platy," uviedla First CISL.