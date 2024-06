Odborník:Životné poistenie treba pravidelne kontrolovať a aktualizovať

Bratislava 15. júna (TASR) - Mnohí Slováci zabúdajú na kontrolu a aktualizáciu svojho životného poistenia. Aj od toho pritom závisí, v akej miere im poistka pomôže v náročných situáciách, pri závažných ochoreniach či ťažkých úrazoch, ktoré zasiahnu fungovanie celej rodiny.



"Ak si klient svoje životné poistenie neaktualizuje a má ho nesprávne nastavené, tak až vo chvíli, keď to bude najviac potrebovať, môže zistiť, že nemá nárok na poistné plnenie od poisťovne. Prípadne mu vyplatí sumu, ktorá mu dostatočne nepomôže a nepokryje jeho výpadok príjmu," upozornil riaditeľ pre životné poistenie v spoločnosti Fingo.sk Patrik Szabó.



Poukázal na to, že aj keď ľudia majú uzavreté životné poistenie z minulosti, neznamená to, že sú dostatočne krytí. Poistenie, ktoré bolo postačujúce pred piatimi či desiatimi rokmi, totiž vo väčšine prípadov nepokrýva aktuálne potreby. "Za tie roky sa u ľudí mohla zmeniť finančná situácia, výška príjmu, úverové záväzky, zároveň rástla inflácia, zvýšili sa aj náklady na lieky či zdravotné pomôcky, ktoré nepreplácajú zdravotné poisťovne. Všetky tieto zmeny musí reflektovať aj životné poistenie," zdôraznil odborník.



Pri nastavení životného poistenia podľa neho neexistuje jeden všeobecný vzorec na výšku poistných súm alebo na výber vhodných pripoistení. Odporúča však dodržiavať určité všeobecne platné pravidlá. Optimálne pripoistenia a poistné sumy majú zohľadňovať rodinnú situáciu, príjem, povolanie, či výšku finančných záväzkov.



"Dlhodobý výpadok príjmu z dôvodu ochorenia alebo úrazu môže ovplyvniť životný štandard klienta, môže sa dokonca dostať do finančných problémov. Preto pri veľkých rizikách, ako sú kritické ochorenia, trvalé následky či invalidita odporúčam nastaviť poistnú sumu tak, aby pokryla aspoň dva roky výpadku príjmu," vyčíslil Szabó.



Kontrola životného poistenia by sa mala podľa neho robiť najmenej raz za dva až tri roky, ale aj pri každej významnejšej životnej zmene, akou môže byť kúpa nehnuteľnosti a hypotéka, či zmena rizikovosti povolania. "Pri uzatváraní aj pri úprave životného poistenia si treba pozorne čítať podmienky jednotlivých rizík. Samozrejme, aj cena je dôležitá, no nie viac ako vhodný výber pripoistení, výšky poistných súm, ale aj výluky, prístup poisťovní k likvidácii poistných udalostí a podobne," doplnil odborník.