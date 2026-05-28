Zlato kleslo na dvojmesačné minimum
Dôvodom je oslabenie jeho postavenia ako ochrany pred infláciou, keď obnovená neistota okolo ďalšieho vývoja vojny medzi USA a Iránom podporila dolár a zvýšila ceny ropy.
Autor TASR
Londýn 28. mája (TASR) - Zlato kleslo na dvojmesačné minimum. Dôvodom je oslabenie jeho postavenia ako ochrany pred infláciou, keď obnovená neistota okolo ďalšieho vývoja vojny medzi USA a Iránom podporila dolár a zvýšila ceny ropy. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Bloomberg.
Spotová cena zlata sa o 11.29 h SELČ nachádzala s mínusom 1,29 % na 4396,67 USD (3778,18 eura) za uncu (31,1 g). Predtým padla až na 4363,50 USD za uncu, čo bolo najmenej od 26. marca. Augustový kontrakt na zlato na burze Comex klesol o 1,38 % na 4419,60 USD za uncu.
Hlavným dôvodom výpredaja zlata bolo posilnenie amerického dolára.
Stratégovia UBS však vo štvrtkovej poznámke potvrdili svoj optimistický postoj k zlatu. Zlato sa podľa nich počas vojny s Iránom dostalo pod tlak pre obavy, že vysoké ceny energií povedú k tomu, že americká centrálna banka (Fed) aj ďalšie centrálne banky sprísnia menovú politiku. Keď očakávania týkajúce sa zvyšovania sadzieb poľavia, ceny zlata by podľa nich mali pokračovať v raste.
Vo štvrtok boli pod tlakom aj ďalšie kovy. Spotová cena striebra klesla o 2,4 %, platina sa oslabila o 1,7 % a paládium takisto o 1,7 %.
(1 EUR = 1,1637 USD)
