< sekcia Ekonomika
Zlato prekonalo 5100 USD/unca, akcie ťažobných firiem rastú
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.00 h 5091,61 USD (4336,24 eura) za troyskú uncu, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast o 2,2 %.
Autor TASR
Londýn 26. januára (TASR) - Cena zlata pokračuje v lámaní rekordov a po tom, ako prekonala prvýkrát hranicu 5000 USD za troyskú uncu (31,1 g), sa v krátkom čase posunula nad 5100 USD/unca. To sa odrazilo na vývoji akcií ťažobných spoločností. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.00 h 5091,61 USD (4336,24 eura) za troyskú uncu, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast o 2,2 %. Predtým však podľa AFP vyskočila na nové historické maximum 5111,07 USD/unca, čo nasledovalo krátko po prekonaní kľúčovej hranice 5000 USD za uncu.
Rýchly rast ceny zlata je výsledkom neustále sa zvyšujúceho dopytu, ktoré je dôsledkom vysokého geopolitického napätia a výkyvov na trhu. Okrem investorov cenu zlata zvyšuje aj pokračujúci dopyt po kove zo strany centrálnych bánk. Za minulý rok sa cena zlata zvýšila o takmer 65 %, čo predstavuje najprudšie tempo rastu od roku 1979. Od začiatku tohto roka vzrástla o viac než 18 %.
Najnovší vývoj ceny zlata sa odráža na vývoji akcií ťažobných spoločností. Akcie ťažobnej firmy Newmont, najväčšieho producenta zlata na svete, vzrástli o 4,4 % a v prípade konkurenčného koncernu Barrick Mining s akciami kótovanými v New Yorku sa tieto zvýšili o 3,8 %. Rástli aj akcie juhoafrických ťažobných spoločností Gold Fields, AngloGold Ashanti, Harmony Gold a Sibanye Stillwater. Zvýšili sa o necelé 2 % až 4,3 %.
Nový rekord zaznamenala aj cena striebra. Tá sa v pondelok prvýkrát dostala nad hranicu 110 USD za uncu. Za január vzrástla už o 54 % a od januára minulého roka o 280 %.
(1 EUR = 1,1742 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.00 h 5091,61 USD (4336,24 eura) za troyskú uncu, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast o 2,2 %. Predtým však podľa AFP vyskočila na nové historické maximum 5111,07 USD/unca, čo nasledovalo krátko po prekonaní kľúčovej hranice 5000 USD za uncu.
Rýchly rast ceny zlata je výsledkom neustále sa zvyšujúceho dopytu, ktoré je dôsledkom vysokého geopolitického napätia a výkyvov na trhu. Okrem investorov cenu zlata zvyšuje aj pokračujúci dopyt po kove zo strany centrálnych bánk. Za minulý rok sa cena zlata zvýšila o takmer 65 %, čo predstavuje najprudšie tempo rastu od roku 1979. Od začiatku tohto roka vzrástla o viac než 18 %.
Najnovší vývoj ceny zlata sa odráža na vývoji akcií ťažobných spoločností. Akcie ťažobnej firmy Newmont, najväčšieho producenta zlata na svete, vzrástli o 4,4 % a v prípade konkurenčného koncernu Barrick Mining s akciami kótovanými v New Yorku sa tieto zvýšili o 3,8 %. Rástli aj akcie juhoafrických ťažobných spoločností Gold Fields, AngloGold Ashanti, Harmony Gold a Sibanye Stillwater. Zvýšili sa o necelé 2 % až 4,3 %.
Nový rekord zaznamenala aj cena striebra. Tá sa v pondelok prvýkrát dostala nad hranicu 110 USD za uncu. Za január vzrástla už o 54 % a od januára minulého roka o 280 %.
(1 EUR = 1,1742 USD)