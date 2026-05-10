Zlato sa v piatok mierne posilnilo, za celý týždeň vzrástlo
Spotová cena zlata v piatok vzrástla o 0,63 % na 4715,25 USD (4009,26 eura) za uncu (31,1 g) a za celý týždeň si pripísala 2,3 %.
Autor TASR
New York 10. mája (TASR) - Zlato sa v piatok (8. 5.) mierne posilnilo a zaznamenalo aj týždenný zisk. Optimizmus týkajúci sa možného ukončenia konfliktu s Iránom totiž zmiernil obavy z inflácie a vysokých úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Spotová cena zlata v piatok vzrástla o 0,63 % na 4715,25 USD (4009,26 eura) za uncu (31,1 g) a za celý týždeň si pripísala 2,3 %. Júnový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex stúpol o 0,42 % na 4730,70 USD za uncu. Za celý týždeň si polepšil o viac ako 2 %.
Zlato, ktoré sa zvyčajne považuje za bezpečný prístav v časoch globálnych otrasov, sa dostáva pod tlak v období zvyšovania úrokových sadzieb, keďže nenesie žiadny výnos.
„Zlato sa obchoduje skôr ako rizikové aktívum než ako bezpečný prístav. Jeho zotavenie súvisí s vyhliadkami na deeskaláciu v Iráne. Keď ceny energií klesajú, zvyšujú sa aj vyhliadky, že americká centrálna banka zníži sadzby,“ uviedol šéf obchodovania s kovmi v spoločnosti High Ridge Futures David Meger.
(1 EUR = 1,1761 USD)
