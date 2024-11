FINANCIE: Zlepšili tohtoročný odhad deficitu verejných financií

Bratislava 29. novembra (TASR) - Deficit verejných financií môže v tomto roku dosiahnuť úroveň približne 7,58 miliardy eur, čo by predstavovalo 5,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Očakáva to Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) v aktuálnom rozpočtovom semafore, ktorý aktualizuje každý mesiac. Došlo tak len k miernej korekcii smerom nadol v porovnaní s minulým mesiacom.



"Oproti októbrovej prognóze došlo k poklesu schodku o 39 miliónov eur. K medzimesačnému zlepšeniu hospodárenia prispeli najmä nižšie očakávané výdavky na odvod do Európskej únie, negatívne prispievajú výdavky Sociálnej poisťovne na dôchodky," vysvetlila KRRZ.



Odchýlka od schváleného rozpočtu na tento rok tak ostáva naďalej pozitívna a aktuálne predstavuje 0,2 % HDP. Riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu je tak podľa kancelárie rady nízke. Na rozdiel od deklarovaného medziročného poklesu deficitu o 0,5 percentuálneho bodu (p. b.) HDP však kancelária rady odhaduje nárast schodku oproti roku 2023 o 0,6 p. b. HDP, medziročné navýšenie predstavuje 1,2 miliardy eur.



V porovnaní s odhadom vlády zverejneným v októbri tohto roka v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027 je úroveň deficitu prognózovaná KRRZ takmer rovnaká.



"Najvýraznejší pozitívny vplyv na odhadované saldo verejnej správy oproti rozpočtu tvorí odhadované nižšie čerpanie bežných výdavkov štátneho rozpočtu. KRRZ na základe aktuálneho vývoja neočakáva nárast výdavkov na úrovne predpokladané v rozpočte," vysvetlila kancelária rady.



Naopak, negatívne riziká pre rozpočet vidí KRRZ v zdravotníctve, kde odhaduje vyšší rast výdavkov na zdravotnú starostlivosť a horšie hospodárenie nemocníc. Negatívne vplývajú aj nižšie daňové príjmy, k čomu prispieva najmä nižší očakávaný príjem z dane z pridanej hodnoty (DPH).