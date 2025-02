Zostávajú posledné dni na podanie žiadosti o ročné zúčtovanie dane

Bratislava 13. februára (TASR) - Zamestnanci, ktorí mali vlani zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, majú posledné dni na požiadanie svojho zamestnávateľa, aby im vykonal ročné zúčtovanie za rok 2024. Musia tak urobiť najneskôr do 17. februára tohto roka, inak si budú musieť urobiť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A sami. Upozornila na to špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.



Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vykoná zamestnávateľ na písomnú žiadosť zamestnanca. Tí, ktorí minulý rok pracovali pre viacerých zamestnávateľov, môžu požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich. Môže o to požiadať aj bývalý zamestnanec. Musí však ísť o príjmy od zamestnávateľov v Slovenskej republike.



"Totižto ak aj má daňovník SR len príjmy zo závislej činnosti, ale takéto príjmy poberal aj v zahraničí, musí si vysporiadať daňovú povinnosť zo všetkých príjmov, tuzemských aj zahraničných, sám podaním daňového priznania. V takomto prípade nemôže požiadať žiadneho zo zamestnávateľov na území SR o vykonanie ročného zúčtovania dane," vysvetlila Mária Sameková z SKDP.



Je podľa nej dôležité klásť dôraz na to, aby bola žiadosť podaná na aktuálnom formulári, ako aj na jej správne vyplnenie a podpísanie. V žiadosti daňovník uvádza viaceré skutočnosti, napríklad či bol na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku, či si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela, nezdaniteľnú časť, ktorou sú príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt alebo na doplnkové dôchodkové sporenie maximálne do výšky 180 eur.



Okrem nezdaniteľných častí základu dane zamestnanec v žiadosti uvádza, či si uplatňuje daňový bonus na dieťa alebo daňový bonus na zaplatené úroky. Tí, ktorí chcú poukázať 2 %, resp. 3 % z dane, musia vyznačiť, že žiadajú o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Na všetko je potrebné splniť zákonom stanovené podmienky a predložiť aj potrebné doklady. Môže ísť napríklad o sobášny list alebo rodný list dieťaťa, ak ho nepredložil daňovník zamestnávateľovi už v minulosti.



SKDP upozornila tiež na to, že ak mal daňovník počas minulého roka viacerých zamestnávateľov, tomu, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania, musí v žiadosti uviesť, od koľkých ďalších zamestnávateľov poberal príjmy. Zároveň musí k žiadosti priložiť všetky potvrdenia o príjmoch od ostatných zamestnávateľov najneskôr v termíne na podanie žiadosti, teda do 17. februára.



Ak zamestnanec podá žiadosť v termíne, ale nepriloží k nej požadované dokumenty, zamestnávateľ je povinný odmietnuť vykonať ročné zúčtovanie. "Následne vyhotoví potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a zrazených preddavkoch a doručí ho zamestnancovi. Ten je potom povinný vysporiadať si daňovú povinnosť sám prostredníctvom daňového priznania. Je preto dôležité, aby zamestnanci nezabudli v zákonnom stanovenej lehote nielen podať samotnú žiadosť, ale aj doručiť zamestnávateľovi všetky potrebné doklady a prílohy," doplnila Sameková.



Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ do 31. marca. Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní doručí daňovníkovi najneskôr do konca apríla tohto roka.