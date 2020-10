Zrušenie odkladu splátok úverov si treba dobre premyslieť

Bratislava 8. októbra (TASR) - Ľudia, ktorým sa zlepšila finančná situácia, môžu banku požiadať o zrušenie odkladu splátok, o ktorý požiadali v dôsledku vypuknutia pandémie. Aj tento krok by si však mali vopred dobre premyslieť, pretože o zrušenie splátkového moratória možno požiadať iba raz.



Hoci banky apelovali na klientov, aby odklad svojich splátok zvážili, podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika sa časť klientov pre tento krok rozhodla zbrklo a v súčasnosti riešia, ako to zmeniť. Búlik tvrdí, že tak ako každý odklad splácania, aj tento zvyšuje celkovú cenu úveru, keďže aj počas odkladu sa klientovi započítavajú úroky. Po skončení odkladu sa tak doba splácania úveru podľa jeho slov predlžuje o dobu odkladu, alebo sa zvýšia mesačné splátky pri zachovaní pôvodnej splatnosti. "Ak sa finančná situácia klienta zlepšila a dokázal by bez problému splácať úver, môže banku požiadať o zrušenie odkladu. Banka mu v takom prípade musí vyhovieť, prepočítať splátkový kalendár a klient sa vráti do klasického režimu mesačného splácania úveru," priblížil Búlik.



Podobne ako samotná žiadosť o odklad, aj žiadosť o zrušenie odkladu je bez poplatku. Ľudia oň môžu požiadať cez online kanály banky, ideálne cez internetbanking. "Ukončenie odkladu si treba rovnako dobre premyslieť. Podľa lex korona zákona totiž možno o odklad požiadať len raz. Ak tak klient urobí a o mesiac sa jeho situácia zhorší, pri ďalšej žiadosti posudzuje banka žiadosť už podľa vlastnej rizikovej analýzy. Takýto odklad bude znamenať negatívny záznam v úverovom registri, ktorý mu môže neskôr skomplikovať život," tvrdí Búlik.



Čo sa stane na jar budúceho roka po uplynutí 9-mesačného odkladu tisícok úverov, v súčasnosti nevie nikto predpovedať. Banky sa na tento rizikový okamih pripravujú tvorbou rezerv a opravných položiek. Búlik vyčíslil, že do konca júla si odložili na tento účel bokom v čistom 234 miliónov eur. Riešenie situácie však bude primárne na ministerstve financií. To je podľa posledných vyjadrení pripravené reagovať na vývoj situácie tak, že bude od prijatých zákonných opatrení postupne upúšťať prostredníctvom riadneho legislatívneho procesu.



Búlik je presvedčený, že podľa situácie môžu byť ľudia svedkami predĺženia odkladu splátok podľa pôvodných podmienok lex korona, ale aj ukončenia tejto situácie s osobitným finančným vankúšom na riešenie krízových situácií. "Hovoríme o možných desiatkach tisíc rodín s ohrozenou strechou nad hlavou. Takúto situáciu štát nemôže nechať len na bankách. Na druhej strane, každý človek s úverom by mal urobiť všetko preto, aby dokázal zvládnuť opätovné splácanie. Hovorím o cielenom znížení výdavkov alebo zvyšovaní príjmov," zdôrazňuje Búlik.