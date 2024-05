Nadácia Partners: Finančná gramotnosť stredoškolákov sa zlepšuje

Bratislava 14. mája (TASR) - Finančná gramotnosť stredoškolákov sa zlepšuje, a to nielen v teoretickej, ale aj v praktickej časti. Ukázala to finančná olympiáda, ktorú organizuje Nadácia Partners. V tomto školskom roku sa do nej zapojilo takmer 10.000 stredoškolákov, čo je približne o štvrtinu viac ako vlani. V utorok o tom informovala Mária Križková z Nadácie Partners.



Olympiáda preverovala nielen teoretické vedomosti, ale i praktické skúsenosti študentov s financiami. Väčšina stredoškolákov (približne 90 %) hospodári každý mesiac s vlastnými peniazmi. Takmer dve tretiny študentov (62 %) získava peniaze z vreckového, necelá polovica (43 %) si zarába brigádami.



Približne tretina študentov zapojených do finančnej olympiády hospodári mesačne so sumou do 50 eur, pätina má k dispozícii do 100 eur. Menej ako pätina oslovených stredoškolákov má na mesiac do 200 eur a rovnako necelá pätina mesačne hospodári so sumou vyše 200 eur. Desatina oslovených nemá žiadny pravidelný príjem.



Výsledky vedomostnej finančnej súťaže ukázali, že študenti najčastejšie míňajú svoje peniaze na jedlo (56 %), oblečenie (32 %) a približne štvrtina míňa svoje peniaze na veci súvisiace so školou, zábavu či stretnutia s priateľmi. Pätina investuje do hobby alebo športových aktivít.



Väčšina oslovených študentov (88 %) si dokáže mesačne ušetriť peniaze. Necelej tretine ostáva 20 eur, štvrtina dokáže ušetriť do 40 eur a desatina do 60 eur. Peniaze si odkladajú napríklad na voľnočasové aktivity, značkové oblečenie či na cestovanie.



Olympiáda ukázala, že slabšou stránkou stredoškolských študentov je výpočet cash flow a prehľad príjmov a výdavkov. Naopak dobre sa orientujú v oblasti investovania.



Finančná olympiáda už 12 rokov preveruje finančné vedomosti študentov. Zameriava sa na stredoškolákov a žiakov osemročných gymnázií. "V aktuálnom ročníku nás potešil nielen skokový nárast záujmu škôl a študentov o zapojenie do olympiády, ale aj rastúca úroveň finančnej gramotnosti súťažiacich," zhodnotil Jozef Bartánus, správca Nadácie Partners, ktorá súťaž organizuje.