Finančná platforma Moneyhoon získala od investorov ďalších milión eur

Bratislava 7. marca (TASR) - Na jednom mieste spravovať pravidelné príjmy a výdavky, spojiť viacero bankových účtov do uceleného prehľadu, získať hypotéku, životné poistenie alebo investovať. To je cieľom novej fintech platformy Moneyhoon, ktorej webová aplikácia pre bežných používateľov začína fungovať v týchto dňoch. Jej zakladatelia ju predstavili v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave.



Do spoločnosti investujú viacerí slovenskí investori. Prvé investičné kolo vo výške viac ako 900.000 eur uzavreli na jeseň minulého roka pod taktovkou Vision Ventures a Vacuum Group. Druhá investícia prichádza v súčasnosti pri spustení samotného produktu. Vision Ventures spoločne s WEM Private Fund podporia platformu v raste sumou viac ako milión eur.



"Moneyhoon dokáže výrazne zlepšiť finančné zdravie Slovákov. A to na úrovni krátkodobého, ale aj dlhodobého finančného plánovania. Fixné mesačné poplatky, hypotekárne a poisťovacie produkty či investičné nástroje bolo doteraz možné spravovať len roztrieštene na rôznych samostatných portáloch, alebo využívať zastaranú formu finančného poradenstva," priblížil CEO a spoluzakladateľ platformy Erik Čebík.



Za startupom, ktorý vznikol v roku 2022, stoja okrem neho ďalší zakladatelia. Dušan Michalko (COO) je zodpovedný za vedenie a prevádzku spoločnosti, Matúš Polakovič (CMO) zastrešuje jej marketingové aktivity a Michal Josífko (CTO) je zodpovedný za softvérový vývoj. Firemný tím je zložený spolu z viac ako dvadsať ľudí, z ktorých polovicu tvoria vývojári.