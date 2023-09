Finančná situácia malých a stredných podnikov v Nemecku je dobrá

Berlín 12. septembra (TASR) - Finančná situácia malých a stredných podnikov (MSP) v Nemecku zostáva napriek ekonomickým ťažkostiam dobrá. Oznámilo to v utorok združenie nemeckých sporiteľní. Podniky fungujú, sú pilierom stability, preto je potrebné, aby neboli nadmerne zaťažované, uviedol prezident združenia Helmut Schleweis. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Malé a stredné podniky podľa združenia v roku 2022 zvýšili tržby o 14 % a zisky o 17 %. Enormné zvýšenie cien na strane vstupov tak dokázali viac ako kompenzovať, najmä vďaka vyšším predajným cenám, uviedol Schleweis. Tento vývoj má ale aj svoju tienistú stránku v podobe vysokej inflácie, poznamenal.



Sektor tiež vykazuje určité slabiny, čo platí osobitne v stavebníctve, gastronómii a maloobchode, pokračoval Schleweis. Za tri najpálčivejšie problémy, ktorým čelia MSP v Nemecku, označil ceny energií, digitalizáciu a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Pomohlo by podľa neho zníženie dane z elektriny a reforma systému sieťových poplatkov.



Šéf združenia nemeckých sporiteľní zdôraznil, že sieťovú infraštruktúru je potrebné rozširovať oveľa rýchlejším tempom. V otázke nedostatku kvalifikovaných pracovníkov zase vyzval na "cielenú a dobre organizovanú imigráciu", ktorá by do Nemecka prilákala aspoň 300.000 osôb ročne.