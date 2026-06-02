< sekcia Ekonomika
Finančná správa a FIIT STU podpísali memorandum o spolupráci
Cieľom spolupráce je prepojiť výskumné kapacity akademického prostredia s praktickými potrebami verejného sektora.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Finančné riaditeľstvo SR a Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave podpísali memorandum o spolupráci zamerané na vývoj a implementáciu informačného systému SAFE. Cieľom spolupráce je prepojiť výskumné kapacity akademického prostredia s praktickými potrebami verejného sektora v oblasti informačných technológií finančnej správy (FS). Informoval o tom v utorok hovorca FS Daniel Kováč.
Memorandum podľa neho nadväzuje na úspešnú spoluprácu finančnej správy a FIIT STU z minulého roka. „Odborníci z fakulty sa podieľali na vývoji Notifikátora okamžitých platieb, ktorý sa stal kľúčovou súčasťou štátneho riešenia QR platieb. Projekt prepojil odborné kapacity akademického prostredia s potrebami verejnej správy a ukázal, že spolupráca medzi štátom a univerzitou dokáže prinášať praktické a inovatívne riešenia,“ priblížil hovorca.
Aktuálna spolupráca sa zameria najmä na projekt SAFE. V rámci neho budú finančná správa a univerzita spolupracovať na vývoji a implementácii informačného systému, jeho analýze, dizajne, testovaní, nasadení a podpore prevádzky. Súčasťou partnerstva bude aj spoločný aplikovaný výskum, využívanie odborných kapacít oboch inštitúcií a spolupráca pri vzdelávacích aktivitách.
„Digitalizácia patrí medzi naše strategické priority. Som presvedčený, že táto spolupráca nám pomôže efektívnejšie využívať moderné technológie pri budovaní inovatívnych informačných systémov finančnej správy. Prepojenie odborných kapacít verejného sektora a akademického prostredia vytvára priestor pre vznik riešení s praktickým prínosom pre občanov, podnikateľov aj samotnú finančnú správu,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Spolupráca daniarov a FIIT STU má zároveň vytvoriť priestor na zapojenie študentov a výskumníkov do riešenia konkrétnych technologických výziev verejnej správy. Obe inštitúcie tak budú môcť podľa hovorcu efektívnejšie prenášať najnovšie poznatky z oblasti informačných technológií do praxe a spoločne sa podieľať na budovaní modernej digitálnej verejnej správy.
„Táto spolupráca je pre nás nielen prínosom z hľadiska aplikovaného výskumu, ale aj výnimočnou príležitosťou pre našich študentov pracovať na reálnych projektoch s celospoločenským dosahom. Veríme, že spoločné projekty prispejú k rozvoju moderných, bezpečných a inovatívnych technologických riešení, ktoré budú mať pozitívny dopad na fungovanie verejnej správy na Slovensku,“ doplnil dekan FIIT STU Ivan Kotuliak.
Memorandum podľa neho nadväzuje na úspešnú spoluprácu finančnej správy a FIIT STU z minulého roka. „Odborníci z fakulty sa podieľali na vývoji Notifikátora okamžitých platieb, ktorý sa stal kľúčovou súčasťou štátneho riešenia QR platieb. Projekt prepojil odborné kapacity akademického prostredia s potrebami verejnej správy a ukázal, že spolupráca medzi štátom a univerzitou dokáže prinášať praktické a inovatívne riešenia,“ priblížil hovorca.
Aktuálna spolupráca sa zameria najmä na projekt SAFE. V rámci neho budú finančná správa a univerzita spolupracovať na vývoji a implementácii informačného systému, jeho analýze, dizajne, testovaní, nasadení a podpore prevádzky. Súčasťou partnerstva bude aj spoločný aplikovaný výskum, využívanie odborných kapacít oboch inštitúcií a spolupráca pri vzdelávacích aktivitách.
„Digitalizácia patrí medzi naše strategické priority. Som presvedčený, že táto spolupráca nám pomôže efektívnejšie využívať moderné technológie pri budovaní inovatívnych informačných systémov finančnej správy. Prepojenie odborných kapacít verejného sektora a akademického prostredia vytvára priestor pre vznik riešení s praktickým prínosom pre občanov, podnikateľov aj samotnú finančnú správu,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Spolupráca daniarov a FIIT STU má zároveň vytvoriť priestor na zapojenie študentov a výskumníkov do riešenia konkrétnych technologických výziev verejnej správy. Obe inštitúcie tak budú môcť podľa hovorcu efektívnejšie prenášať najnovšie poznatky z oblasti informačných technológií do praxe a spoločne sa podieľať na budovaní modernej digitálnej verejnej správy.
„Táto spolupráca je pre nás nielen prínosom z hľadiska aplikovaného výskumu, ale aj výnimočnou príležitosťou pre našich študentov pracovať na reálnych projektoch s celospoločenským dosahom. Veríme, že spoločné projekty prispejú k rozvoju moderných, bezpečných a inovatívnych technologických riešení, ktoré budú mať pozitívny dopad na fungovanie verejnej správy na Slovensku,“ doplnil dekan FIIT STU Ivan Kotuliak.