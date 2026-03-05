< sekcia Ekonomika
Finančná správa a Kia Slovakia posilnia transparentnú komunikáciu
Memorandum je uzatvorené na dobu neurčitú a obe strany budú jeho fungovanie pravidelne vyhodnocovať.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Finančná správa (FS) a automobilka Kia Slovakia vo štvrtok podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti daní a cla. Cieľom dohody je posilniť transparentnú komunikáciu medzi štátom a jedným z najväčších priemyselných podnikov na Slovensku a podporiť správne a včasné plnenie daňových povinností, informoval hovorca FS Daniel Kováč.
Memorandum zavádza program dobrovoľnej spolupráce, ktorý je založený na dôvere, otvorenej komunikácii a včasnej výmene informácií. V praxi to znamená, že spoločnosť bude finančnú správu informovať o dôležitých ekonomických či legislatívnych otázkach, ktoré môžu mať vplyv na jej daňové povinnosti. Finančná správa, naopak, poskytne metodickú podporu a informácie o legislatívnych zmenách či najčastejších chybách pri plnení daňových povinností.
„Takýto typ spolupráce pomáha predchádzať sporom, zvyšuje právnu istotu pre podnikateľov a zároveň prispieva k správnemu výberu daní,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Memorandum je uzatvorené na dobu neurčitú a obe strany budú jeho fungovanie pravidelne vyhodnocovať. Program spolupráce je dobrovoľný a nemení zákonné práva ani povinnosti finančnej správy či spoločnosti.
