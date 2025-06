Finančná správa: Aj príjmy influencerov podliehajú zdaneniu

Bratislava 24. júna (TASR) - Príjmy influencerov či už v peňažnej alebo nepeňažnej forme podliehajú zdaneniu rovnako ako príjmy z tradičných foriem podnikania. Medzi tieto príjmy môžu patriť reklamné spolupráce, výnosy z reklám na platformách, ako YouTube či TikTok, predaj vlastných produktov, barterové výmeny alebo provízie z odkazov určených na propagáciu. Rovnako to môžu byť aj príjmy z verejných vystúpení, prednášok či konzultácií. V utorok na to upozornila Finančná správa (FS).



„Rozhodujúce pri daňovom priznaní je typ činnosti a výška príjmu. V prípade, že influencer vytvára originálny obsah ako výsledok svojej duševnej tvorby, spadá táto činnosť pod autorské právo. Založenie živnosti v takom prípade nie je povinné, avšak príjem podlieha dani z príjmov. Ak však influencer zdieľa cudzie diela alebo propaguje produkty bez vlastnej tvorivej činnosti, môže mu vzniknúť povinnosť registrácie ako samostatne zárobkovo činnej osoby,“ uviedla FS.



V roku 2024 platilo, že ak influencer dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako 2823,24 eura, tak musel podať daňové priznanie. Tento rok sa táto suma zvyšuje na 2876,90 eura, pričom priznanie musí byť podané najneskôr do 31. marca 2026. Zároveň platí, že ak hodnota dodaných tovarov či služieb presiahne 50.000 eur počas kalendárneho roka, tak vzniká povinnosť podať žiadosť o registráciu dane z pridanej hodnoty (DPH), a to do piatich pracovných dní odo dňa, keď bol obrat prekročený. V prípade, že obrat presiahne 62.500 eura, sa influencer stáva platiteľom DPH v momente dodania tovaru alebo služby, ktorým bola táto hranica prekročená.



„Influenceri a tvorcovia obsahu pôsobiaci online si musia byť vedomí toho, že na nich platia rovnaké pravidlá a povinnosti ako na tradičných podnikateľov. Zároveň odporúčame, aby sa osoby pôsobiace v tejto oblasti obrátili na odborníkov v oblasti daní a účtovníctva, ktorí im pomôžu správne vyhodnotiť ich povinnosti a vyhnúť sa prípadným chybám či sankciám,“ dodala FS.