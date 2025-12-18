< sekcia Ekonomika
Finančná správa aj vďaka eurofondom posilňuje colné kontroly
Šesť ručných Ramanových spektrometrov v hodnote takmer 220.000 eur bolo nasadených na špecializovaných colných úradoch.
Autor TASR
Bratislava 18. decembra (TASR) - Finančná správa (FS) SR pokračuje v modernizácii colných kontrol naprieč celým Slovenskom. Nové technické vybavenie v hodnote 920.000 eur spolufinancované z fondov EÚ smeruje na colné úrady, letiská, hraničné priechody aj k mobilným jednotkám, kde výrazne posilní schopnosť colníkov odhaľovať nelegálny tovar rýchlejšie, presnejšie a bezpečnejšie. Uviedol to Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva SR. FS bude podľa neho aj v roku 2026 pokračovať v obnove a posilňovaní colných kontrol prostredníctvom eurofondov.
Spresnil, že v posledných mesiacoch tak FS nasadila do praxe moderné zariadenia, ktoré umožňujú neinvazívne kontroly, okamžitú identifikáciu nebezpečných látok a efektívnejší výkon colného dohľadu na cestách, v leteckej doprave aj na vonkajších hraniciach Európskej únie.
Šesť ručných Ramanových spektrometrov v hodnote takmer 220.000 eur bolo nasadených na špecializovaných colných úradoch. Tieto zariadenia umožňujú okamžitú identifikáciu drog, výbušnín, nebezpečných chemických látok či falzifikátov liekov priamo v teréne, bez potreby zdĺhavých laboratórnych analýz.
Colné kontroly na letiskách a hraniciach posilní aj päť prenosných iónových detektorov v hodnote viac než 700.000 eur. Zariadenia budú využívané na letiskách v Bratislave a Košiciach, ako aj na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké, Ubľa a Čierna nad Tisou. Detektory pracujú na technológii HPMS (High Performance Mass Spectrometry) a dokážu odhaliť aj stopové množstvá výbušnín a narkotík.
Nákup technického vybavenia je podľa hovorcu financovaný z programu CCEI, ktorý pokrýva 80 % ceny zariadení bez DPH. Program je súčasťou Fondu pre integrované riadenie hraníc a jeho cieľom je modernizácia colných kontrol v členských štátoch EÚ.
Dodal, že CCEI poskytuje colným orgánom finančnú podporu na transparentný nákup, údržbu a modernizáciu zariadení, ako sú RTG systémy, endoskopy, detektory radiácie, spektrometre či vybavenie colných laboratórií. Technológie sú určené pre hraničné priechody, vnútrozemské colné úrady aj mobilné jednotky.
