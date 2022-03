Finančná správa: Akcia Spartakus odhalila 30 ton nelegálneho tabaku

Bratislava 18. marca (TASR) - Vyše 30 ton nelegálneho tabaku, desať zadržaných osôb a množstvo komponentov na výrobu cigariet bez platnej kontrolnej známky, takýto výsledok priniesla rozsiahla akcia Spartakus, ktorú zrealizoval Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Odhalením nelegálnej výrobne cigariet sa ozbrojeným príslušníkom finančnej správy podarilo zamedziť možnej škode, ktorá by štátu mohla vzniknúť až do výšky 3,5 milióna eur. Informovala o tom Martina Rybanská, hovorkyňa finančnej správy (FS).



Spresnila, že kriminalisti finančnej správy vo februári tohto roka zrealizovali rozsiahlu akciu Spartakus, ktorá priniesla mimoriadne výsledky. V Nitrianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji vykonali viacero domových prehliadok a prehliadok iných priestorov, vďaka čomu sa im podarilo odhaliť v priemyselnej hale v Nitre nelegálnu výrobňu cigariet v úvodnom štádiu jej prevádzky.



Výrobné stroje boli podľa nej zložené, nastavené a pripravené na riadne spustenie výroby, pričom podľa odhadov z naskladneného tovaru (tabaku a komponentov) v prípade nepretržitej prevádzky by bolo možné vyrobiť až 30.244.500 kusov cigariet bez označenia platnou kontrolnou známkou. Vyšetrovanie podľa Rybanskej naznačuje, že mali smerovať na slovenský trh, ale aj do ďalších krajín EÚ.



O mimoriadnosti zásahu podľa slov hovorkyne svedčí aj fakt, že možná škoda štátu v podobe úniku na spotrebnej dani z tabakových výrobkov by sa v tomto prípade mohla vyšplhať až na 3,5 milióna eur.



Poznamenala, že počas akcie zaistili príslušníci KÚFS kompletné výrobné zariadenie na výrobu cigariet spolu s rezačkou a baličkou cigariet, sušičku tabaku, rôzne komponenty na výrobu tabakových výrobkov, ako aj množstvo vecných dôkazov. Celkovo bolo počas akcie Spartakus zaistených vyše 30 ton tabaku, 920 kusov tabakových výrobkov a sedem krabíc s počtom 2800 vyrobených kusových cigariet.



Dodala, že kriminalisti KÚFS zadržali celkom desať osôb, pričom voči štyrom už bolo vznesené obvinenie zo zločinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru v súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov formou spolupáchateľstva. V súčasnosti sú páchatelia väzobne stíhaní. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na tri až osem rokov.