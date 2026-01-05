< sekcia Ekonomika
Finančná správa aktualizuje Index daňovej spoľahlivosti
Index daňovej spoľahlivosti je hodnotenie, ktorým FS posudzuje, ako zodpovedne si podnikatelia a firmy plnia svoje daňové povinnosti.
Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Finančná správa (FS) od januára 2026 aktualizuje Index daňovej spoľahlivosti (IDS). Zmeny zahŕňajú úpravu vybraných hodnotiacich kritérií, ekonomického ukazovateľa efektívnej daňovej sadzby, ako aj aktualizáciu benefitov pre spoľahlivé daňové subjekty. Cieľom je posilnenie spravodlivého hodnotenia daňových subjektov a lepšieho zosúladenia s aktuálnym legislatívnym rámcom, informoval v pondelok hovorca FS Daniel Kováč.
Index daňovej spoľahlivosti je hodnotenie, ktorým FS posudzuje, ako zodpovedne si podnikatelia a firmy plnia svoje daňové povinnosti. Nejde o sankčný nástroj, ale spôsob, ako odlíšiť poctivých daňovníkov od rizikových subjektov, a tým nastaviť férovejší prístup zo strany štátu, vysvetlil hovorca.
„Od 1. januára 2026 sa upravujú niektoré hodnotiace kritériá a algoritmus výpočtu IDS. Zmeny reagujú na nové zákony a daňové formuláre a ich cieľom je lepšie rozlišovať medzi drobnými administratívnymi chybami a vážnym porušovaním povinností,“ priblížil Kováč s tým, že tieto zmeny sa prvýkrát premietnu do oznámení o IDS, ktoré daňové úrady zašlú do 31. januára tohto roka.
Pri hodnotení za prvý polrok 2026 sa tiež rozšíri okruh daňových subjektov, ktoré nebudú zahrnuté do IDS. Posúdeniu nebudú podľa hovorcu podliehať ani subjekty, ktoré majú k dátumu hodnotenia podanú súdnu žalobu voči rozhodnutiu správcu dane, o ktorej nebolo rozhodnuté.
Zároveň dochádza k úprave výpočtu kritéria tzv. efektívnej daňovej sadzby. Do výpočtu sa po novom zahrnie aj daň určená zo zníženia základu dane o odpočet výdavkov na výskum a vývoj. „Zmena je v prospech daňových subjektov, ktoré investujú do výskumu, vývoja a moderných technológií,“ konštatoval Kováč. Tieto úpravy sa prvýkrát prejavia v oznámeniach o IDS, ktoré daňové úrady zašlú do 31. júla 2026 tým daňovým subjektom, u ktorých došlo k zmene indexu, alebo sa stali nehodnotenými.
S účinnosťou od 1. januára 2026 finančná správa zároveň upravuje a rozširuje benefity poskytované vysoko spoľahlivým a spoľahlivým daňovým subjektom. Po novom napríklad správca dane na žiadosť takýchto subjektov vydá potvrdenie o stave osobného účtu, ako aj ďalšie potvrdenia, v lehote do 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti.
„Zvyšuje sa aj hranica uplatneného nároku na vrátenie spotrebnej dane bez vykonania daňovej kontroly z pôvodných 1000 eur na 3000 eur, ak sú splnené všetky zákonné podmienky,“ doplnil hovorca. Novinkou je aj vrátenie daňového preplatku v skrátenej lehote do 15 dní, pri splnení stanovených podmienok.
