Finančná správa: Aplikáciu VRP 2 využíva vyše 80.000 podnikateľov

Bratislava 3. novembra (TASR) - Novú aplikáciu VRP 2, webovú a Android verziu, od finančnej správy na evidovanie tržieb využíva 81.124 podnikateľov. Na stiahnutie je bezplatne dostupná v Google play a z hľadiska funkcionalít plne nahradila starú aplikáciu Pokladnica, ktorú odstavili z prevádzky 17. októbra tohto roka. Informovala o tom hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.



Aplikáciu VRP 2 podľa jej informácií spustili pred vyše piatimi mesiacmi a odvtedy ju používa čoraz viac podnikateľov. Celkovo prostredníctvom aplikácie vydali 373.824 pokladničných dokladov. Dáta k využívaniu aplikácie VRP 2, ako aj k počtu vydaných pokladničných dokladov nájde verejnosť na OpenData portáli finančnej správy.



Zdôraznila, že aplikácia VRP 2 priniesla pre podnikateľov viaceré vylepšenia. Okrem toho, že disponuje funkciou zaokrúhľovania, podporuje aj viac typov tlačiarní ako jej predchodkyňa Pokladnica. Informácie k 14 podporovaným modelom tlačiarní, ako aj ďalšie informácie nájdu klienti na špecializovanej podstránke k VRP 2 na portáli finančnej správy.



Upozornila, že v prípade použitia inej tlačiarne predajcovia, distribútori alebo servisní technici tlačového riešenia si môžu účtovať servisné poplatky za aktualizáciu tlačového riešenia pre potreby VRP 2, na čo však finančná správa nemá vplyv a nemôže ani vstupovať do obchodných záležitostí podnikateľa. Finančná správa je však nápomocná, pre podnikateľov pripravila nový informačný manuál k nastaveniu tlače.



Poznamenala, že čo najširšia podpora tlače pritom nie je jedinou prioritou. Finančná správa pracuje aj na zapracovaní podpory platobných terminálov, aby podnikatelia nemuseli manuálne zadávať sumu. Táto funkcionalita by mala byť dostupná do konca tohto roka.



Finančná správa vyvíja VRP 2 už aj pre iOS zariadenia. Dostupná by mohla byť už začiatkom budúceho roka. Vzhľadom na doterajšiu nízku, trojpercentnú početnosť týchto užívateľov sa však primárne doteraz sústredila na vylepšenia pre Android zariadenia, najmä na to, aby používatelia mali čo najväčší výber spomedzi priamo podporovaných a hlavne cenovo dostupných tlačových riešení. V záujme finančnej správy však je, aby VRP 2 mohli komfortne používať aj podnikatelia s iOS zariadeniami.



Dodala, že v prípade akýchkoľvek problémov či nejasností v súvislosti s VRP 2 sa môžu podnikatelia naďalej obracať na call centrum finančnej správy na čísle 048/43 17 222.