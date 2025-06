Finančná správa bude automaticky získavať informácie o kryptoaktívach

Bratislava 26. júna (TASR) - Poskytovatelia služieb kryptoaktív budú povinne oznamovať finančnej správe informácie o kryptoaktívach slúžiacich na platobné a investičné účely. Tá ich bude následne vymieňať s príslušnými orgánmi iných krajín. Vyplýva to z novely zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini.



Cieľom je prevziať novelizovanú európsku smernicu o administratívnej spolupráci v oblasti daní, tzv. DAC8. Ide o súčasť medzinárodnej spolupráce pri boji s daňovými únikmi v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). „Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam sú závažným problémom krajín celého sveta. Z tohto dôvodu je dôležité rozvíjanie všetkých foriem spolupráce daňových správ členských aj nečlenských krajín OECD. Kľúčovým prvkom tejto spolupráce je výmena informácií,“ zdôraznilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR.



Po zavedení výmeny informácií v iných oblastiach sa pozornosť podľa MF upriamila na výzvy súvisiace so vznikom alternatívnych spôsobov platby a investovania, ako sú kryptoaktíva a elektronické peniaze. „V dôsledku vlastností kryptoaktív je mimoriadne náročné odsledovať zdaniteľné udalosti v cezhraničných situáciách. Nedostatočné oznamovanie príjmov z investícií do kryptoaktív vedie k výpadku daňových príjmov štátov,“ upozornilo ministerstvo.



Novela tiež rozširuje rozsah pôsobnosti automatickej výmeny o finančných účtoch aj na elektronické peniaze a digitálne meny centrálnych bánk. Lehota na zaslanie informácií finančnej správe je stanovená v súlade s lehotou na automatickú výmenu informácií o finančných účtoch. Výmena medzi príslušnými daňovými orgánmi má prebiehať do deviatich mesiacov po oznamovanom období.



Novela obsahuje tiež úpravy vyplývajúce zo skúseností z aplikačnej praxe a procesu partnerského hodnotenia, tzv. peer review Slovenskej republiky v rámci OECD v oblasti daňovej transparentnosti a výmeny daňových informácií, ako aj pripomienok Európskej komisie.



Poslanci Národnej rady (NR) SR k novele schválili viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Okrem iného nimi upravili niektoré podmienky poukazovania 2 % podielu dane z príjmu detí ich rodičom - dôchodcom. V zákone napríklad stanovili, aby takýto príjem rodiča nepodliehal zdaneniu. Takisto sa zjednotí vyplácanie asignovanej dane cez Sociálnu poisťovňu. Bude ju do budúcnosti vyplácať aj osobám, ktorých dôchodok vypláca iná inštitúcia. Týka sa to napríklad policajtov či vojakov.



Väčšina novely nadobúda účinnosť 1. januára 2026. Niektoré ustanovenia následne 1. januára 2028 a 1. januára 2030.