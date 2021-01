Finančná správa bude bližšie spolupracovať s komorou daňových poradcov

Bratislava 25. januára (TASR) - Finančná správa (FS) sa dohodla na užšej spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov (SKDP). Podľa slov hovorkyne FS Martiny Rybanskej ide o ďalšie partnerstvo, vďaka ktorému chce Finančná správa zlepšiť svoj proklientsky prístup.



Finančná správa s daňovými poradcami vytvorili platformu pre diskusiu o rozhodnutiach vyplývajúcich z plnenia úloh FS a dôsledkami pre daňovníkov. Koordinovať sa budú pri tvorbe legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na daňovníkov.



Prezident FS Jiří Žežulka na spoločnom stretnutí informoval zástupcov komory daňových poradcov o pripravovanej novele daňového poriadku. "Tá predpokladá zmeny pri odpustení sankcií spojených s omeškaním ako aj sprístupnení inštitútu úhrady dane v splátkach pre väčší počet daňovníkov," priblížila Rybanská.



Zástupcovia Slovenskej komory daňových poradcov diskutovali so Žežulkom aj o pripravovaných projektoch FS, ktoré budú mať veľký vplyv na daňovníkov. Ide najmä o zavedenie eFaktúry či otvorenie Indexu daňovej spoľahlivosti. Nevyhli sa ani téme zavedenia obojsmernej komunikácie a potrebe legislatívnych zmien v oblasti daňových trestných činov.



Podľa Rybanskej je komora daňových poradcov pripravená pomáhať pri tvorbe legislatívy a do diskusie bude prinášať skúsenosti priamo z praxe. "Finančná správa túto ponuku SKDP podporuje a víta akúkoľvek snahu, ktorej výsledkom bude kultivované daňové prostredie a zvýšenie dobrovoľného plnenia daňových povinností," uzavrela hovorkyňa.