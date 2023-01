Finančná správa bude DIČ prideľovať firmám automaticky

Bratislava 1. januára (TASR) – Spustenie podnikania je opäť o niečo jednoduchšie. Od začiatku tohto roka už živnostníci a majitelia firiem nemusia žiadať na daňových úradoch o registráciu a pridelenie daňového identifikačného čísla, ale Finančná správa (FS) SR vykoná tento úkon automaticky po získaní živnostenského oprávnenia alebo po zápise do obchodného registra. FS chce tiež upraviť svoj internetový portál, chystá rozsiahly nákup techniky a optimalizáciu výkonu daňových úradov, informoval prezident FS Jiří Žežulka.



"Keď získate živnostenské oprávnenie alebo ste zapísaní v obchodnom registri, nemusíte už chodiť na daňový úrad. Registrácia sa uskutoční z úradnej povinnosti od nás úplne automaticky," uviedol Žežulka. Ďalšiu zmenu v prospech klientov chystá FS na svojom portáli. Pribudnúť by malo prepojenie do internetového bankovníctva tak, aby klienti mohli po vyplnení daňového priznania daň priamo uhradiť. "Táto funkcionalita by mala byť k dispozícii v januári, maximálne vo februári," priblížil Žežulka.



Colníkom v nasledujúcich dvoch rokoch pribudne špeciálna technika ako napríklad skenery a röntgeny za takmer osem miliónov eur, ktoré sa FS podarilo získať z grantu EÚ. To by malo podľa prezidenta FS znížiť investičný dlh v tejto oblasti. Finančná správa chystá zmeny aj v počte pracovníkov jednotlivých zložiek. Podľa Žežulku nie je vhodný čas na zvyšovanie počtov zamestnancov, preto budú hľadať vnútorné rezervy a preskupovať sily a prostriedky tak, aby posilnili výkonné útvary. Zároveň by FS mala znižovať počet pracovníkov tam, kde sa dajú činnosti automatizovať.



Pokračovať chce Žežulka aj vo vyrovnaní majetkových práv k informačným systémom. "Je pred nami minimálne desať informačných systémov, ktoré chceme získať do vlastníctva a nasledovne ich údržbu a rozvoj vysúťažiť," dodal.