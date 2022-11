Finančná správa bude mať informácie o cezhraničných platbách

Bratislava 15. novembra (TASR) - Poskytovatelia platobných služieb sa musia pripraviť na nové pravidlá, ktoré prijala Európska komisia (EK). Od 1. januára 2024 budú mať povinnosť monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a zasielať informácie finančnej správe, informovala v utorok hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Martina Rybanská.



"Poskytovatelia platobných služieb, pôsobiaci v krajinách EÚ, budú musieť monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a informovať finančnú správu o tých, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 platieb," priblížila Rybanská.



Tieto informácie sa budú centralizovať v európskej databáze, v tzv. Centrálnom elektronickom systéme platobných informácií (CESOP - Central Electronic System of Payment information), kde sa budú uchovávať, agregovať a porovnávať s inými európskymi databázami.



Členské štáty EÚ tak budú mať ďalší nástroj na odhaľovanie možných podvodov s daňou z pridanej hodnoty (DPH) v elektronickom obchode, ktorého sa dopúšťajú predajcovia so sídlom v inom členskom štáte alebo mimo Únie.



V praxi by mal systém fungovať tak, že poskytovatelia platobných služieb budú uchovávať údaje a po prekonaní prahovej hodnoty 25 cezhraničných platieb a viac u jedného príjemcu za kalendárny štvrťrok predložia požadované údaje prostredníctvom vzorového elektronického formulára finančnej správe. Lehota na odoslanie informácií bude najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ku ktorému sa informácie vzťahujú.



Opatrenie podľa hovorkyne rešpektuje pravidlá ochrany údajov. Finančná správa bude zhromažďovať len informácie o platbách, ktoré budú pravdepodobne spojené s hospodárskou činnosťou. Údaje o zákazníkoch a dôvodoch platby nebudú súčasťou prenosu.