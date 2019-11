Finančná správa bude na pripojenie eKasy upozorňovať každý týždeň

Bratislava 13. november (TASR) – Finančná správa (FS) SR zintenzívni informačnú kampaň na online pripojenie elektronických registračných pokladníc do svojho systému eKasa. Podnikateľom, ktorí požiadali o registračný kód novej pokladnice a ešte v novom systéme tržby neevidujú, bude posielať upozornenia do ich e-mailových schránok každý týždeň. Podnikatelia sa musia do nového systému zapojiť bez rizika pokuty najneskôr do konca roka.



"Koncom roka totiž uplynie obdobie, počas ktorého finančná správa v zmysle zákona nemusí udeliť pokutu za nepoužívanie eKasy, ktorá je povinná pre všetkých podnikateľov od 1. júla 2019," pripomenula hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová. Finančná správa upozornila, že personálne aj technické kapacity dodávateľov, výrobcov alebo distribútorov pokladníc, môžu byť v závere kalendárneho roka obmedzené. "Už v súčasnosti to platí pre servisných technikov. Finančná správa tak vyzýva podnikateľov, ktorí ešte stále neprešli pri evidencii tržieb na systém eKasa, aby si túto povinnosť neodkladali na záver roka," dodala Skokanová.



Finančná správa eviduje v systéme eKasa tržby už zo 145.112 pokladníc z približne 220.000 zaevidovaných. Aktívne pokladnice denne vydávajú vyše 4,3 milióna pokladničných dokladov. Celkovo finančná správa prijala v systéme eKasa od jeho zavedenia viac ako 455 miliónov pokladničných dokladov.