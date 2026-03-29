Nedela 29. marec 2026
Finančná správa bude od pondelka preberať daňové priznania z auta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Finančná správa (FS) tento rok rozširuje službu mobilnej kancelárie, ktorá umožňuje odovzdať daňové priznanie priamo z auta. Od pondelka (30. 3.) bude dostupná nielen v bratislavskej Petržalke, ale prvýkrát aj v Košiciach. Cieľom je uľahčiť podávanie daňových priznaní v období najväčšej vyťaženosti daňových úradov a skrátiť čas, ktorý daňovníci strávia vybavovaním, informoval hovorca FS Daniel Kováč.

Služba je určená pre daňovníkov, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. Mobilná kancelária im poskytne rýchlu, pohodlnú a bezbariérovú možnosť odovzdať daňové priznanie. Daňovníci odovzdajú priznanie priamo z auta, nemusia vstupovať do budovy úradu. Lokality sú ľahko dostupné pre motoristov a umožnia plynulý priebeh vybavovania,“ priblížil.

V pondelok 30. marca budú mobilné kancelárie fungovať od 8.00 do 17.00 h a v utorok 31. marca od 8.00 do 18.00 h. Dostupné budú na adresách: Bratislava - Petržalka, Ševčenkova 32 a Košice - Košická futbalová aréna, Pri prachárni 13.

Hovorca upozornil, že služba je určená iba pre fyzické osoby - nepodnikateľov a daňové priznanie je potrebné mať vopred vyplnené. Pracovníci FS budú preberať priznania a poskytovať základné informácie, na mieste však nebude možné poskytovať rozšírené konzultácie.
