Finančná správa bude preberať daňové priznania aj mimo úradov

Bratislava 11. marca (TASR) - Finančná správa (FS) bude preberať daňové priznania (DP) od 26. do 27. marca tohto roka aj mimo priestorov daňových úradov vo viacerých mestách Slovenska. Posledný deň na odovzdanie daňového priznania je 2. apríla. V tento deň budú môcť klienti v Bratislave využiť aj mobilnú kanceláriu. Informoval o tom v pondelok vedúci komunikačného oddelenia FS Radoslav Kozák.



"FS tak plní svoj záväzok smerom k primátorom, ktorých sa dotkla optimalizácia kontaktných miest daňových úradov. Zároveň vychádza v ústrety daňovým subjektom, keďže takto budú mať miesto na podanie daňového priznania bližšie," uviedla FS.



Zamestnanci daňových úradov budú preberať DP v spomínaných dňoch od 8.00 do 15.00 h alebo do 16.00 h v závislosti od konkrétneho mesta. Preberanie sa uskutoční na mestských úradoch v mestách Šamorín, Hlohovec, Revúca, Detva, Levoča, Snina, Stropkov, Moldava nad Bodvou, Sobrance, Gelnica a Veľké Kapušany. Rovnako aj v budovách zrušeného KM v mestách Kolárovo a Hurbanovo.



Okrem toho FS aj v tomto roku ponúkne službu mobilnej kancelárie na daňovom úrade v bratislavskej Petržalke. Svoje DP budú môcť klienti odovzdať priamo z auta na parkovisku v areáli budov Plus Centra na Panónskej ceste v Bratislave. Mobilná kancelária bude k dispozícii v utorok 2. apríla v čase od 8.00 h do 18.00 h.



"FS vyzýva daňové subjekty, aby si nenechávali podanie DP na poslednú chvíľu, ale urobili tak čo najskôr. V prípade, že už dnes vedia, že využijú odklad jeho podania, je potrebné, aby rovnako podanie oznámenia neodkladali a podali ho čo najskôr príslušnému správcovi dane," upozornila FS.



Klienti môžu svoje daňové povinnosti vybaviť s FS aj elektronicky. Potrebné je registrovať sa na jej portáli, k čomu je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), respektíve kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). "Všetky dôležité informácie nájdu občania na portáli v časti Elektronická komunikácia. Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní," uzavrela FS.