Finančná správa cez víkend spustila nový colný informačný systém

Bratislava 30. júla (TASR) - Finančná správa uplynulý víkend spustila do prevádzky nový tranzitný informačný systém NCTS P5. Slovensko sa tak ako siedma krajina Európskej únie (EÚ) zaradilo do skupiny štátov, ktoré tento systém využívajú, informoval v utorok hovorca daniarov Daniel Súkup.



"Do prevádzky ho nasadila napriek polročnému meškaniu, ktoré zapríčinilo predchádzajúce vedenie. Tento časový sklz sa podarilo dobehnúť a od nedele (28.7.) ho bez problémov využíva odborná verejnosť, pričom prvé reakcie zo strany klientov sú pozitívne," zhodnotil hovorca.



Systém je využívaný na komunikáciu v rámci členských štátov colného územia EÚ, prípadne s krajinami, ktoré pristúpili k dohovoru o spoločnom tranzitnom režime. Momentálne ešte k jeho prevádzke platí prechodné obdobie, keďže viaceré krajiny sa k nemu budú pripájať neskôr.



"Vďaka tomuto novému systému má odborná verejnosť dostupné elektronické služby FS v colnej oblasti. Ide napríklad o podávanie colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení pred vstupom, resp. pred výstupom tovaru, elektronické podávanie tranzitných colných vyhlásení na colnom úrade odoslania, resp. na colnom úrade určenia, doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP a ďalšie," priblížil Súkup. Zdôraznil, že jeho spustenie nemalo vplyv na ostatné informačné systémy, ktoré finančná správa využíva.