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Finančná správa: Daniari kontrolujú využívanie áut na podnikanie
Finančná správa (FS) nezastavuje bežných vodičov ani nekontroluje ich nákupy.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Finančná správa (FS) nezastavuje bežných vodičov ani nekontroluje ich nákupy. Na základe dát preveruje konkrétne rizikové prípady, v ktorých si platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) uplatňujú 100-percentné odpočítanie dane a deklarujú, že vozidlo používajú výlučne na podnikanie. Konštatoval to vo štvrtok hovorca FS Daniel Kováč, pričom odmietol tvrdenia, podľa ktorých majú daňoví kontrolóri čakať pred obchodnými centrami a plošne preverovať, kam podnikatelia jazdia na svojich autách.
„Nekontrolujeme, kto ide do obchodného centra na nákup. Kontrolujeme, či si niekto neoprávnene neodpočítal celú DPH z auta, ktoré v skutočnosti používa aj na súkromné účely. Poctiví podnikatelia sa nemajú čoho obávať. Kontrolami chránime práve ich pred tými, ktorí si na úkor všetkých ostatných vytvárajú neoprávnenú daňovú výhodu,“ zdôraznil Kováč.
Pripomenul, že od 1. januára 2026 platí pravidlo, podľa ktorého si podnikateľ, ktorý používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže odpočítať len 50 % DPH. Stopercentné odpočítanie dane pri kúpe alebo prenájme auta, pohonných látkach, servise a ďalších súvisiacich nákladoch patrí iba tomu, kto vie preukázať, že vozidlo používa výlučne na podnikanie.
Do 15. júla prijala FS celkovo 5681 oznámení, ktoré sa týkali 22.265 vozidiel deklarovaných ako používaných výlučne na podnikanie. Pri 10.866 z nich sa na podnikateľov vzťahuje aj povinnosť viesť podrobné záznamy preukazujúce rozsah použitia vozidla. Hovorca v tejto súvislosti upozornil, že medzi oznámenými sa nachádzajú aj stovky áut patriacich medzi najdrahšie športové a prémiové vozidlá na trhu.
„Luxusné vozidlo zapísané na firmu automaticky neznamená problém. Ak si však jeho majiteľ odpočítava 100 percent DPH, musí vedieť preukázať, že ho používa výlučne na podnikanie, a nie na súkromné výlety, nákupy alebo dovolenky,“ podčiarkol Kováč.
Finančná správa podľa neho nevyberá vozidlá na preverenie podľa farby, značky alebo či ich kontrolór náhodou uvidí na parkovisku. Rizikové prípady identifikuje najmä prostredníctvom dátovej analytiky a porovnávania informácií z viacerých zdrojov. Posudzuje pritom napríklad ekonomickú činnosť a výstupy daňového subjektu, počet jeho zamestnancov a konateľov, údaje z daňových priznaní, oznámenia o používaní vozidla výlučne na podnikanie, záznamy o jednotlivých jazdách, ak sa na subjekt vzťahuje povinnosť ich vedenia, či súlad vykázaných jázd so skutočným predmetom podnikania.
V rámci vyhľadávacej činnosti môže FS podľa hovorcu pri vopred identifikovanom rizikovom vozidle overiť aj jeho prítomnosť na verejne prístupnom mieste. Nejde však o plošné kontroly pred obchodnými centrami ani o zisťovanie, čo si ľudia nakúpili. „Kontrolóri nechodia náhodne po parkoviskách a nehľadajú podnikateľov s nákupnými taškami. Finančná správa najskôr na základe dát identifikuje konkrétne riziko a až následne ho preveruje. Rozhodujú dôkazy a súvislosti, nie samotná prítomnosť auta na určitom mieste,“ vysvetlil Kováč.
V rámci aktuálnej kontrolnej akcie bolo podľa neho priebežne identifikovaných osem porušení. V jednom prípade si daňový subjekt nesplnil zákonnú oznamovaciu povinnosť. V ďalších siedmich prípadoch podnikatelia zistenia finančnej správy nerozporovali a podali dodatočné daňové priznania. Keďže svoje pochybenia dobrovoľne napravili, následná daňová kontrola nebola začatá. Hovorca avizoval, že FS bude v cielenom preverovaní rizikových prípadov pokračovať.
„Nekontrolujeme, kto ide do obchodného centra na nákup. Kontrolujeme, či si niekto neoprávnene neodpočítal celú DPH z auta, ktoré v skutočnosti používa aj na súkromné účely. Poctiví podnikatelia sa nemajú čoho obávať. Kontrolami chránime práve ich pred tými, ktorí si na úkor všetkých ostatných vytvárajú neoprávnenú daňovú výhodu,“ zdôraznil Kováč.
Pripomenul, že od 1. januára 2026 platí pravidlo, podľa ktorého si podnikateľ, ktorý používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže odpočítať len 50 % DPH. Stopercentné odpočítanie dane pri kúpe alebo prenájme auta, pohonných látkach, servise a ďalších súvisiacich nákladoch patrí iba tomu, kto vie preukázať, že vozidlo používa výlučne na podnikanie.
Do 15. júla prijala FS celkovo 5681 oznámení, ktoré sa týkali 22.265 vozidiel deklarovaných ako používaných výlučne na podnikanie. Pri 10.866 z nich sa na podnikateľov vzťahuje aj povinnosť viesť podrobné záznamy preukazujúce rozsah použitia vozidla. Hovorca v tejto súvislosti upozornil, že medzi oznámenými sa nachádzajú aj stovky áut patriacich medzi najdrahšie športové a prémiové vozidlá na trhu.
„Luxusné vozidlo zapísané na firmu automaticky neznamená problém. Ak si však jeho majiteľ odpočítava 100 percent DPH, musí vedieť preukázať, že ho používa výlučne na podnikanie, a nie na súkromné výlety, nákupy alebo dovolenky,“ podčiarkol Kováč.
Finančná správa podľa neho nevyberá vozidlá na preverenie podľa farby, značky alebo či ich kontrolór náhodou uvidí na parkovisku. Rizikové prípady identifikuje najmä prostredníctvom dátovej analytiky a porovnávania informácií z viacerých zdrojov. Posudzuje pritom napríklad ekonomickú činnosť a výstupy daňového subjektu, počet jeho zamestnancov a konateľov, údaje z daňových priznaní, oznámenia o používaní vozidla výlučne na podnikanie, záznamy o jednotlivých jazdách, ak sa na subjekt vzťahuje povinnosť ich vedenia, či súlad vykázaných jázd so skutočným predmetom podnikania.
V rámci vyhľadávacej činnosti môže FS podľa hovorcu pri vopred identifikovanom rizikovom vozidle overiť aj jeho prítomnosť na verejne prístupnom mieste. Nejde však o plošné kontroly pred obchodnými centrami ani o zisťovanie, čo si ľudia nakúpili. „Kontrolóri nechodia náhodne po parkoviskách a nehľadajú podnikateľov s nákupnými taškami. Finančná správa najskôr na základe dát identifikuje konkrétne riziko a až následne ho preveruje. Rozhodujú dôkazy a súvislosti, nie samotná prítomnosť auta na určitom mieste,“ vysvetlil Kováč.
V rámci aktuálnej kontrolnej akcie bolo podľa neho priebežne identifikovaných osem porušení. V jednom prípade si daňový subjekt nesplnil zákonnú oznamovaciu povinnosť. V ďalších siedmich prípadoch podnikatelia zistenia finančnej správy nerozporovali a podali dodatočné daňové priznania. Keďže svoje pochybenia dobrovoľne napravili, následná daňová kontrola nebola začatá. Hovorca avizoval, že FS bude v cielenom preverovaní rizikových prípadov pokračovať.