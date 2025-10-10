< sekcia Ekonomika
Finančná správa: Daňová amnestia umožní vyhnúť sa pokutám
Ak dlžník splní uvedené podmienky, štát mu odpustí úroky z omeškania a pokuty, ktoré mu vznikli za oneskorenú úhradu dane, respektíve za oneskorené podanie daňového priznania.
Bratislava 10. októbra (TASR) - Daňová amnestia umožní vyhnúť sa pokutám a úrokom z omeškania daňovému subjektu, ktorý má evidovaný daňový nedoplatok k 30. septembru 2025 alebo do tohto dátumu nepodal daňové priznanie. Podmienkou je, aby v náhradnej lehote od 1. januára do 30. júna 2026 daňový nedoplatok zaplatil alebo aby v tejto náhradnej lehote podal daňové priznanie. Informovala o tom v piatok Finančná správa (FS).
Ak daňovník v lehote od 1. januára do 30. júna 2026 zaplatí daňový nedoplatok, ktorý je evidovaný na colnom alebo daňovom úrade k 30. septembru 2025, Finančná správa upustí od uloženia pokuty a vyrubenia úroku z omeškania prislúchajúce k tejto dani. V prípade, že daňovník v danej lehote podá daňové priznanie, na podanie ktorého uplynula lehota do 30. septembra 2025, a priznanú daň aj zaplatí, FS upustí od uloženia pokuty za oneskorené podanie daňového priznania a od vyrubenia úroku z omeškania za oneskorenú úhradu dane.
Finančná správa zároveň upustí od uloženia pokuty za to, že daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje napríklad zvýšenie dane, zníženie nadmerného odpočtu, alebo zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu. To nastane v prípade, že daňovník v lehote od 1. januára do 30. júna 2026 podá dodatočné daňové priznanie k daňovému priznaniu, na podanie ktorého uplynula lehota do 30. septembra 2025, a vyrubenú sumu alebo rozdiel v sume v danej lehote aj zaplatí.
Ak dlžník splní uvedené podmienky, štát mu odpustí úroky z omeškania a pokuty, ktoré mu vznikli za oneskorenú úhradu dane, respektíve za oneskorené podanie daňového priznania. FS priblížila, že často ide o sumy, ktoré dokážu pôvodný dlh výrazne navýšiť. „Upozorňujeme, že ak dlžník uhradí nedoplatok, podá daňové priznania alebo dodatočné daňové priznania pred 1. januárom 2026, amnestia sa na neho nevzťahuje a Finančná správa pokutu uloží a vyrubí aj úrok z omeškania,“ dodala FS.
