Daňové priznanie je potrebné podať do konca marca

Bratislava 3. marca (TASR) - Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov za rok 2021 je potrebné podať do konca marca tohto roka a do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť. Možné je tak urobiť aj z domova, potrebné je mať zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou (FS). Informovala Martina Rybanská, hovorkyňa FS.



Podčiarkla, že v tomto roku sa termíny na podanie DP nemenia. Platí, že povinný je ho podať každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli sumu 2255,72 eura, alebo ak vykazuje daňovú stratu. Do týchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.



Poznamenala, že do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta SR).



Upozornila, že existuje niekoľko výnimiek z povinnosti podať daňové priznanie za rok 2021. Týka sa to fyzickej osoby, ktorá dosiahla celkové zdaniteľné príjmy, ktorých výška nepresahuje sumu 2255,72 eura, dosiahla príjmy oslobodené od dane (napr. poberala materské a rodičovský príspevok), dosiahla príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. úver, pôžička) a dosiahla príjmy, u ktorých bola daň vyberaná zrážkou (napr. podiely na zisku, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z poistenia).



Zdôraznila, že oproti minulému roku sa pri vypĺňaní DP uskutočnilo niekoľko zmien. Došlo k vypusteniu nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami.



Zmena podľa Rybanskej nastala aj v uplatňovaní daňového bonusu (zvýšená suma daňového bonusu pre deti nad 6 rokov veku do 15 rokov veku, daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov veku zároveň nemožno kombinovať s dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa). Doplnené bolo aj nové zaškrtávacie pole pre mikrodaňovníka, zmeny nastali aj v umorovaní daňovej straty a upustilo sa od povinnosti uvádzať sídlo a právnu formu prijímateľa podielu zaplatenej dane



Ak daňovníci zákonom stanovený termín nestíhajú, alebo z dôvodu pandémie sa dostali do problémov, môžu FS podľa Rybanskej oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tejto povinnosti o tri mesiace, respektíve o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia.



Upozornila, že v tomto roku e-mailové odklady DP zasielaním oznámenia na podnety@financnasprava.sk neplatia. Išlo o mimoriadne opatrenie platné len v roku 2021. Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 31. marca 2022 na miestne príslušný daňový úrad (ak ho daňovník podáva v papierovej forme).



Povinne elektronicky komunikujúce osoby oznamujú FS odklad elektronicky prostredníctvom portálu FS. Týka sa to fyzických osôb, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov a rovnako aj právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri. Oznámenie o predĺžení lehoty je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy. V tejto novej lehote je aj splatná daň.



Dodala, že vybaviť daňové priznanie môžu daňovníci aj z domova, keďže elektronickú komunikáciu s FS môže využívať ktokoľvek. Potrebné je sa registrovať na portáli FS. K registrácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.