Finančná správa: Daňové priznanie sa týka väčšiny, sú však aj výnimky
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (PO) je povinná podať každá právnická osoba okrem niektorých výnimiek.
Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Povinnosť podať daňové priznanie (DP) k dani z príjmov za rok 2025 sa týka širokého okruhu daňovníkov, od zamestnancov s viacerými príjmami cez živnostníkov až po právnické osoby. S blížiacim sa termínom podávania DP na to upozornila finančná správa (FS). Štandardná lehota je do konca marca kalendárneho roka, je možné si ju však aj predĺžiť.
„Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb musí podať každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy presiahli 2876,90 eur. Do týchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený. Zahŕňa sa sem aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Priznanie sú povinní podať aj zamestnanci, ktorým zamestnávateľ neurobil ročné zúčtovanie dane, alebo ak mali viacero zamestnávateľov a súčasne ďalšie druhy príjmov,“ priblížil hovorca FS Daniel Kováč.
Naopak, fyzická osoba (FO) nemá povinnosť podať daňové priznanie, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v minulom roku nepresiahli sumu 2876,90 eura s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu. Takisto ak FO dosiahla príjmy oslobodené od dane, príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo príjmy, z ktorých bola daň vyberaná zrážkou.
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (PO) je povinná podať každá právnická osoba okrem niektorých výnimiek. Patria k nim PO, ktoré nie sú založené na podnikanie a majú len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú zdaňované zrážkou, či Národná banka Slovenska (NBS), ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú zdaňované zrážkou. Tiež občianske združenia, ak majú len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú zdaňované zrážkou, a príjmy z členských príspevkov, ktoré sú od dane oslobodené, rozpočtové a príspevkové organizácie, ak majú okrem príjmov zdaňovaných zrážkou len príjmy oslobodené od dane, ako aj registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ak majú iba príjmy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov, príspevkov a príjmy zdaňované zrážkou.
„Daňovník si môže podanie daňového priznania k dani z príjmov odložiť, napríklad pre nedostatok času na spracovanie podkladov, či z dôvodu poberania príjmov zo zahraničia. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa podáva na predpísanom tlačive jednotnom pre fyzické aj právnické osoby,“ doplnil Kováč. V tomto prípade nie je potrebné uvádzať dôvod odkladu a správca dane ho neschvaľuje. Tlačivo však musí byť podané najneskôr do 31. marca 2026.
