Finančná správa: Digitálni poštári predstavili konkrétne riešenia
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Projekt elektronickej fakturácie sa posúva do ďalšej fázy. Na odbornom webinári organizovanom finančnou správou (FS) digitálni poštári prvýkrát predstavili konkrétne riešenia, ktoré pripravujú pre živnostníkov, účtovné firmy aj väčšie spoločnosti. FS zároveň ukázala edukačný open-source príklad tzv. Peppolboxu, ktorý demonštruje jednoduchú možnosť prijímania elektronických faktúr. Informoval o tom hovorca FS Daniel Kováč.
„Odborná verejnosť prvýkrát získala ucelenejší pohľad na to, aké služby budú na trhu dostupné pre menšie aj väčšie subjekty v súvislosti s nástupom elektronickej fakturácie,“ priblížil Kováč. Pre veľké firmy ide najmä o plnú integráciu účtovných systémov na sieť Peppol, ktorá umožní automatické prijímanie, párovanie s objednávkami a zaúčtovanie faktúr bez manuálneho zásahu. Pre malých podnikateľov a účtovné firmy budú dostupné riešenia vo forme webových rozhraní alebo mobilných aplikácií, ktoré nevyžadujú okamžitú integráciu ani investíciu do plnohodnotného účtovného systému.
„Aj preto sme pripravili edukačný príklad Peppolboxu, ktorý názorne približuje jednu z možností, ako môže prijímanie elektronických faktúr fungovať v praxi. Napríklad aj bežný živnostník je schopný aktivovať si schránku u digitálneho poštára a začať prijímať elektronické faktúry v priebehu niekoľkých minút,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie informatiky FS Stanislav Pavlovič.
Aplikáciu PeppolBox finančná správa vyvinula ako edukačný open-source príklad. Nejde o službu, ktorú bude finančná správa poskytovať v prevádzke, ale o názorný a vzdelávací príklad pre trh. Finančná správa zároveň sprístupnila zdrojové kódy IT firmám, aby mohli tieto princípy využiť pri vývoji vlastných riešení.
Pre verejnosť sú k dispozícii aj ďalšie edukačné nástroje, napríklad web Zrobefakturu.sk na vytváranie elektronických faktúr či validačný nástroj na kontrolu fakturačných údajov. FS zároveň pripomína, že na portáli finančnej správy a na špecializovanej webovej stránke www.info-efaktura.sk sú dostupné ďalšie podporné a vzdelávacie materiály pre podnikateľov, účtovníkov, výrobcov softvéru aj IT firmy. Záznamy zo všetkých webinárov sú dostupné aj na portáli Akadémie finančnej správy.
Aktuálne je na Slovensku akreditovaných 14 certifikovaných poskytovateľov doručovacích služieb, tzv. digitálnych poštárov. Ďalší sú v procese akreditácie. Prechod do fázy dobrovoľného používania siete Peppol je naplánovaný na prelom mája a júna 2026, čo dáva podnikateľom priestor otestovať si riešenia ešte pred ostrou prevádzkou od januára 2027.
