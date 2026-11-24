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Finančná správa: eFaktúry prinesú bezpečnejšie doručovanie
Za výhodu FS považuje aj decentralizované fungovanie siete, vďaka ktorému sa znižuje závislosť od jediného prevádzkovateľa aj riziko rozsiahleho výpadku pri technickom probléme.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Elektronická fakturácia prinesie výrazne vyššiu úroveň bezpečnosti pri výmene faktúr a ochrane citlivých obchodných údajov. Oproti ich bežnému zasielaniu e-mailom či poštou podstatne obmedzí riziko neoprávneného prístupu, pozmeňovania dokladov aj podvodného presmerovania platieb. V utorok na to upozornil hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
„Pri súčasnom zasielaní faktúr, najmä e-mailom vo formáte PDF, existujú viaceré bezpečnostné riziká - podvodníci môžu zneužiť napadnutú e-mailovú schránku, vydávať sa za obchodného partnera alebo zaslať falošnú faktúru s pozmeneným číslom bankového účtu, čím presmerujú platbu na svoj účet. Hrozí však aj únik citlivých informácií či neoprávnený prístup k obchodným údajom,“ vysvetlil Kováč.
Pri papierových dokladoch zas pripomenul riziko ich straty, odcudzenia alebo doručenia nesprávnemu príjemcovi. Elektronická fakturácia podľa FS tieto riziká významne obmedzí, keďže výmena dokumentov bude prebiehať v zabezpečenej sieti s overovaním účastníkov, kontrolou integrity prenášaných údajov a preukázateľným doručovaním. V roku 2025 sa prostredníctvom medzinárodnej siete Peppol vymieňali obchodné dokumenty už v 65 krajinách sveta.
Za výhodu FS považuje aj decentralizované fungovanie siete, vďaka ktorému sa znižuje závislosť od jediného prevádzkovateľa aj riziko rozsiahleho výpadku pri technickom probléme. Zároveň nevznikne centrálne úložisko všetkých faktúr slovenských podnikateľov, ktoré by mohlo predstavovať významný cieľ kybernetických útokov. Finančná správa nebude zhromažďovať ani uchovávať celé elektronické faktúry - na plnenie svojich zákonných úloh bude získavať iba vybrané údaje v rozsahu stanovenom zákonom.
Pre digitálnych poštárov navyše platia prísne bezpečnostné požiadavky, ktoré sa budú ešte posilňovať. Od 1. januára 2027 budú musieť všetci noví žiadatelia, ktorí chcú pôsobiť ako certifikovaní poskytovatelia doručovacej služby, teda digitálni poštári, disponovať platnou certifikáciou systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001 alebo ekvivalentnou certifikáciou schválenou organizáciou OpenPeppol. Od 1. októbra 2027 sa táto požiadavka bude vzťahovať tiež na všetkých už certifikovaných digitálnych poštárov pôsobiacich na Slovensku.
Prenos eFaktúr medzi digitálnymi poštármi prebieha prostredníctvom zabezpečeného komunikačného protokolu AS4, ktorý využíva šifrovanie, digitálne certifikáty a kryptografické mechanizmy na overovanie pôvodu a integrity prenášaných správ. Tieto opatrenia chránia údaje pred neoprávneným prístupom a umožňujú odhaliť zásahy do ich obsahu počas prenosu.
Súčasťou zabezpečeného doručovania je aj automatizované overovanie registrovaných účastníkov a ich doručovacích adries. Technické potvrdenia a záznamy o prenose zároveň umožňujú jasne preukázať priebeh doručovania a uľahčujú riešenie prípadných sporov o odoslanie či doručenie faktúry.
„Pri súčasnom zasielaní faktúr, najmä e-mailom vo formáte PDF, existujú viaceré bezpečnostné riziká - podvodníci môžu zneužiť napadnutú e-mailovú schránku, vydávať sa za obchodného partnera alebo zaslať falošnú faktúru s pozmeneným číslom bankového účtu, čím presmerujú platbu na svoj účet. Hrozí však aj únik citlivých informácií či neoprávnený prístup k obchodným údajom,“ vysvetlil Kováč.
Pri papierových dokladoch zas pripomenul riziko ich straty, odcudzenia alebo doručenia nesprávnemu príjemcovi. Elektronická fakturácia podľa FS tieto riziká významne obmedzí, keďže výmena dokumentov bude prebiehať v zabezpečenej sieti s overovaním účastníkov, kontrolou integrity prenášaných údajov a preukázateľným doručovaním. V roku 2025 sa prostredníctvom medzinárodnej siete Peppol vymieňali obchodné dokumenty už v 65 krajinách sveta.
Za výhodu FS považuje aj decentralizované fungovanie siete, vďaka ktorému sa znižuje závislosť od jediného prevádzkovateľa aj riziko rozsiahleho výpadku pri technickom probléme. Zároveň nevznikne centrálne úložisko všetkých faktúr slovenských podnikateľov, ktoré by mohlo predstavovať významný cieľ kybernetických útokov. Finančná správa nebude zhromažďovať ani uchovávať celé elektronické faktúry - na plnenie svojich zákonných úloh bude získavať iba vybrané údaje v rozsahu stanovenom zákonom.
Pre digitálnych poštárov navyše platia prísne bezpečnostné požiadavky, ktoré sa budú ešte posilňovať. Od 1. januára 2027 budú musieť všetci noví žiadatelia, ktorí chcú pôsobiť ako certifikovaní poskytovatelia doručovacej služby, teda digitálni poštári, disponovať platnou certifikáciou systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001 alebo ekvivalentnou certifikáciou schválenou organizáciou OpenPeppol. Od 1. októbra 2027 sa táto požiadavka bude vzťahovať tiež na všetkých už certifikovaných digitálnych poštárov pôsobiacich na Slovensku.
Prenos eFaktúr medzi digitálnymi poštármi prebieha prostredníctvom zabezpečeného komunikačného protokolu AS4, ktorý využíva šifrovanie, digitálne certifikáty a kryptografické mechanizmy na overovanie pôvodu a integrity prenášaných správ. Tieto opatrenia chránia údaje pred neoprávneným prístupom a umožňujú odhaliť zásahy do ich obsahu počas prenosu.
Súčasťou zabezpečeného doručovania je aj automatizované overovanie registrovaných účastníkov a ich doručovacích adries. Technické potvrdenia a záznamy o prenose zároveň umožňujú jasne preukázať priebeh doručovania a uľahčujú riešenie prípadných sporov o odoslanie či doručenie faktúry.