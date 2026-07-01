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Finančná správa: Efektívny výber dane z pridanej hodnoty sa zlepšuje
Stabilný rast efektívnej daňovej sadzby od prvého štvrťroka 2025 podľa FS naznačuje, že sa darí zvyšovať efektivitu výberu dane.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Efektívna daňová sadzba dane z pridanej hodnoty po výkyvoch na konci roka 2024 kontinuálne rastie a v prvom štvrťroku 2026 dosiahla hodnotu 17,12 %. Pozitívny trend je výsledkom kombinácie rastúcich daňových príjmov, dlhodobého znižovania daňovej medzery a efektívnejšej kontrolnej činnosti finančnej správy, uviedla v stredu Finančná správa (FS) SR.
Stabilný rast efektívnej daňovej sadzby od prvého štvrťroka 2025 podľa FS naznačuje, že sa darí zvyšovať efektivitu výberu dane. „Aktuálna hodnota 17,12 % zároveň zodpovedá priemernej úrovni efektívnej daňovej sadzby za obdobie rokov 2023 až 2026, pričom ďalší vývoj je pozitívny,“ uviedol hovorca FS Daniel Kováč.
Pozitívny trend podľa FS potvrdzuje aj rast samotných príjmov z dane z pridanej hodnoty (DPH). V roku 2025 dosiahli peňažné výnosy z DPH približne 10,7 miliardy eur, čo predstavuje nárast o jednu miliardu eur oproti roku 2023 a až o 2,6 miliardy eur v porovnaní s rokom 2022. Od začiatku roka 2025 sa v rámci konsolidácie sadzba DPH na väčšinu tovarov zvýšila z 20 % na 23 %. Zároveň boli niektoré tovary a služby zaradené do znížených sadzieb 19 % alebo 5 %.
Podľa FS sa zlepšujú sa aj medzinárodne porovnateľné ukazovatele. Daňová medzera DPH vypočítaná podľa metodiky Eurostatu dosiahla za rok 2023 hodnotu 10,5 %, čo je len o jeden percentuálny bod viac ako priemer Európskej únie. Dlhodobý pokles daňovej medzery podľa FS potvrdzuje, že sa Slovensku darí obmedzovať straty spôsobené daňovými únikmi a neplnením daňových povinností.
Stabilný rast efektívnej daňovej sadzby od prvého štvrťroka 2025 podľa FS naznačuje, že sa darí zvyšovať efektivitu výberu dane. „Aktuálna hodnota 17,12 % zároveň zodpovedá priemernej úrovni efektívnej daňovej sadzby za obdobie rokov 2023 až 2026, pričom ďalší vývoj je pozitívny,“ uviedol hovorca FS Daniel Kováč.
Pozitívny trend podľa FS potvrdzuje aj rast samotných príjmov z dane z pridanej hodnoty (DPH). V roku 2025 dosiahli peňažné výnosy z DPH približne 10,7 miliardy eur, čo predstavuje nárast o jednu miliardu eur oproti roku 2023 a až o 2,6 miliardy eur v porovnaní s rokom 2022. Od začiatku roka 2025 sa v rámci konsolidácie sadzba DPH na väčšinu tovarov zvýšila z 20 % na 23 %. Zároveň boli niektoré tovary a služby zaradené do znížených sadzieb 19 % alebo 5 %.
Podľa FS sa zlepšujú sa aj medzinárodne porovnateľné ukazovatele. Daňová medzera DPH vypočítaná podľa metodiky Eurostatu dosiahla za rok 2023 hodnotu 10,5 %, čo je len o jeden percentuálny bod viac ako priemer Európskej únie. Dlhodobý pokles daňovej medzery podľa FS potvrdzuje, že sa Slovensku darí obmedzovať straty spôsobené daňovými únikmi a neplnením daňových povinností.