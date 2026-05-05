Finančná správa: eKasa je od roku 2026 povinná aj pre remeselníkov
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Od 1. januára tohto roka sa povinnosť používať pokladnicu eKasa rozšírila aj na všetky remeselné služby. Ide o zásadnú legislatívnu zmenu, ktorá prináša prísnejšie pravidlá evidencie tržieb a výrazne vyššie sankcie za ich porušenie, pripomenula v utorok Finančná správa (FS) SR.
Rozšírenie povinnosti sa dotýka všetkých remeselných služieb, napríklad murárskych, maliarskych, elektroinštalačných, vodoinštalatérskych, stolárskych či pokrývačských prác. Ak podnikateľ prijme tržbu na predajnom mieste, a to napríklad na mieste podnikania alebo na mieste poskytnutia takejto služby, je povinný použiť pokladnicu eKasa na jej evidenciu a zároveň vyhotoviť a odovzdať zákazníkovi pokladničný doklad, prípadne ho zaslať/sprístupniť v elektronickej podobe.
FS upozornila, že práve tieto služby sú v roku 2026 predmetom zvýšenej kontrolnej činnosti. V tomto roku bolo v oblasti týchto služieb vykonaných 2986 kontrol zameraných na evidenciu tržieb, pričom v 429 prípadoch bolo zistené nezaevidovanie prijatej tržby. Miera porušení tak dosiahla 14,4 %.
Nový zákon zároveň sprísňuje sankcie. Za prvé porušenie povinností môže byť uložená pokuta od 1500 do 20.000 eur, pri opakovanom porušení od 3000 do 40.000 eur. V závažných prípadoch môže Finančná správa podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia. Remeselníci môžu na evidenciu tržieb využívať aj Virtuálnu registračnú pokladnicu 2, ktorú Finančná správa poskytuje bezplatne. Aplikácia je dostupná pre mobilné zariadenia a predstavuje jednoduché riešenie pre podnikateľov, ktorí nechcú investovať do fyzickej pokladnice. Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle Finančnej správy.
Finančná správa zdôraznila, že pokladničný doklad je nielen zákonnou povinnosťou podnikateľa, ale aj dôležitým potvrdením pre spotrebiteľa. Slúži ako potvrdenie o zaplatení za poskytnutú službu a tvorí nevyhnutnú súčasť reklamačného procesu.
